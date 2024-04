McDonald’s et DDB réveillent le chant du Big Mac pour les nouvelles générations

Mic Drop : Big M(a)ike chante à nouveau.

Quand on vous dit fastfood, cela doit forcément vous faire penser à votre restaurant préféré. Et quel qu’il soit, cela a des chances de vous faire également penser à votre plat préféré parmi tous ceux proposés par ledit restaurant. Et si vous êtes un vrai fan, peut-être irez-vous même jusqu’à vous souvenir de ses ingrédients… ou pas. Dans cette campagne, McDonald’s montre avec humour qu’il n’est pas toujours facile de se souvenir de la composition d’un burger, ni de l’ordre d’arrivée de chaque ingrédient.

Ce classique, réinventé par DDB Sydney pour McDonald’s Australie, reprend l’un des hymnes les plus anciens du restaurant : « Deux steaks de bœuf, sauce spéciale, laitue, fromage, cornichons, oignons sur un pain aux graines de sésame« . Ancré dans le langage populaire depuis les années 70, ce chant reçoit maintenant une deuxième chance… et promet de conquérir les générations Y et Z. Après tout, depuis le départ de Universal de TikTok, les créateurs de la plateforme cherchent toujours de nouveaux hit-songs à utiliser dans leurs vidéos. Et si ces derniers s’en emparent, c’est le succès assuré.

La campagne souligne que le Big Mac est véritablement « La Bouchée Originale », menée par un spot TV de 60 secondes réalisé par Leilani Croucher (production Revolver), qui met en avant l’héritage de 56 ans du Big Mac. Revenant à ses origines de 1968, le film retrace l’évolution du célèbre burger à travers les décennies, démontrant la pérennité de ses ingrédients au fil du temps. Ce voyage nostalgique est une célébration de l’histoire et de la constance du burger le plus iconique de McDonald’s, imaginé par Jim Delligatti. Même si, avouons-le, plus personne ne croit à ces visuels irréalistes. Nous avons tous vu à quoi ressemblait vraiment un Big Mac, maintenant.

Avec cette campagne, DDB Sydney et McDonald’s Australie visent à introduire le Big Mac à une nouvelle génération, tout en préservant son statut d’icône culturelle australienne.

Matt Chandler, directeur de création exécutif chez DDB Sydney, souligne que “Introduire le Big Mac à une nouvelle génération était une tâche formidable. C’est une icône et une partie de la culture australienne – c’est La Bouchée Originale. Le film de lancement a été tourné et conçu avec une attention aux détails extrême, garantissant que chaque décennie était ramenée à la vie comme si elle avait été trouvée sur une étagère dans une archive. De la garde-robe et des accessoires aux modèles de parole et aux performances de nos talents, tout a été recréé avec amour pour donner ce sentiment innocent et contagieux de plaisir que vous ressentez en essayant de maîtriser le chant.”

Samantha McLeod, directrice marketing chez McDonald’s Australie, exprime son enthousiasme pour cette campagne : “Le défi de présenter le Big Mac et son chant tant aimé à une nouvelle génération d’Australiens était quelque chose que nous n’avons pas pris à la légère. Les Australiens adorent leurs Big Macs et nous sommes vraiment ravis de cette campagne de notre village d’agences – c’est le marketing « feel good » de McDonald’s à son meilleur et il y a encore beaucoup de choses excitantes à venir, alors restez à l’écoute.”

La campagne est à retrouver en TV, digital, affichage, radio et plus…