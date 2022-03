Le Sidaction rend hommage à tout ce que l’on fait par amour

Avec la douce voix de Marina Foïs.

Le week-end du Sidaction, événement clé dans la lutte contre le VIH et le sida, aura lieu ces 25, 26 et 27 mars. Pour rappeler que nous sommes tous concernés, Sidaction et The Good Company ont imaginé la campagne « Par Amour » pour mobiliser les public et collecter des fonds par le biais de la télévision et de l’affichage. La campagne nous rappelle que si le VIH ne fait pas disparaître l’amour, par amour on peut le faire disparaître.

Au cours des deux dernières années, la crise sanitaire a perturbé les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH. Le recours aux tests de dépistage a chuté de 14 % en 2019-2020, c’est pourquoi Sidaction appelle à une mobilisation importante lors de ce week-end de fin mars. Quoi de plus universel que l’amour pour nous rappeler que tout le monde est concerné ? Pour soutenir l’association, 33 partenaires médias – dont deux nouveaux, Fun Radio et L’Équipe – restent engagés dans ces trois jours de mobilisation, de sensibilisation et de collecte de fonds.

Pour accompagner la mobilisation, The Good Company a présenté dès le 21 mars une campagne TV et d’affichage conçue comme une ode à l’amour. La lutte contre le VIH / sida n’est pas seulement un combat de santé publique, mais aussi un combat symbolique pour que l’amour triomphe pleinement, et cela sans risque.

« Par amour, on a construit des palais, on a érigé des édifices. Par amour, on a enfreint des lois, parcouru des distances, patienté des siècles ». Sur la musique subtile et poétique de La Havane de Sofiane Pamart, la voix de Marina Foïs énumère les grandes choses faites par amour. Elle rappelle tout ce que les gens ont fait par amour, y compris ce qui les met en danger : les rapports sexuels non protégés. Sur l’écran, un trait du même rouge que Sidaction nous embarque tel un fil d’Ariane pour mieux illustrer le message. Le charme opère, la réthorique est puissante.

Lisa Buisson, cheffe de projet de The Good Company : « À travers cette campagne et ce projet, nous voulions porter un message d’espoir et d’optimisme en invitant au don pour faire disparaître le VIH. L’enjeu était d’émerger et d’être efficace avec la simplicité d’un trait, la singularité de la voix de Marina Foïs et pourquoi pas un peu de poésie ! »

La campagne sera diffusée en TV du 21 mars au 4 avril et culminera lors du week-end du Sidaction, les 25, 26 et 27 mars. Le film sera également projeté dans les cinémas, diffusé via les médias sociaux et bénéficiera de relais de la part de personnalités. Cette prise de parole sera également visible dans toute la France et à l’étranger sur les panneaux d’affichage de JCDecaux, dans le métro, les abribus et le DOOH dans les gares. Plus de 200 mairies étant partenaires.