Audiences ACPM : la Réclame en pôle position 6 mois de suite

Nos petits Gold à nous.

En novembre dernier, le nombre de visites du site lareclame.fr était supérieur à celui de deux leaders historiques dont on ne bipera pas le nom à l’instar de Kad Merad et CANAL+ pour Netflix. Nous réitérons cette fois-ci avec six superbes mois d’affilée pour notre rédaction, cela valait bien un peu d’auto-congratulation.

C’est en toute modestie, mais non sans une once de fierté, que nous vous partageons donc cet extrait du classement ACPM de mars à août 2021, et que nous vous remercions d’être toujours plus nombreux à nous lire.

Classement ACPM août 2021

1. La Réclame : 270 512 visites

2. Stratégies : 171 322 visites

3. CB News : 151 612 visites

Classement ACPM juillet 2021

1. La Réclame : 252 952 visites

2. CB News : 248 884 visites

3. Stratégies : 237 874 visites

Classement ACPM juin 2021

1. La Réclame : 357 593 visites

2. CB News : 307 123 visites

3. Stratégies : 268 996 visites

Classement ACPM mai 2021

1. La Réclame : 377 341 visites

2. CB News : 310 868 visites

3. Stratégies : 298 817 visites

Classement ACPM avril 2021

1. La Réclame : 400 459 visites

2. CB News : 359 563 visites

3. Stratégies : 341 289 visites

Classement ACPM mars 2021

1. La Réclame : 418 976 visites

2. CB News : 406 092 visites

3. Stratégies : 395 663 visites

