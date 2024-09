OneNext Influence 2024 : les CSP+ plébiscitent toujours la presse

Le déclin attendra.

L’ACPM a publié son étude annuelle OneNext Influence 2024. Cette enquête, réalisée sur deux ans et basée sur plus de 17 500 interviews, propose une analyse approfondie des audiences de la presse, à la fois en version print et digitale. Les cibles stratégiques sont les cadres dirigeants et les foyers à hauts revenus, deux groupes dont l’intérêt pour les médias presse est en constante augmentation. Parmi les 9,9 millions de personnes étudiées, 96,5 % consultent au moins une marque de presse via mobile chaque mois.

Cette édition 2024 met particulièrement en lumière les femmes cadres et à hauts revenus. Représentant 9,6 % de la population étudiée, ces femmes se distinguent par leur haut niveau d’éducation (90 % d’entre elles sont diplômées Bac+4 ou plus) et leur forte présence dans des postes décisionnels. Elles affichent également un lien fort avec la presse, 54 % d’entre elles estimant que la presse est le média fournissent les informations les plus fiables.

Ses détracteurs disent la presse en fin de vie, mais celle-ci résiste mieux que prévu !

Pour en savoir plus, l’étude complète est à retrouver sur le site de l’ACPM.