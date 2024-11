L’impact des élections américaines 2024 sur l’audience des médias français

105 millions de visites selon l’ACPM.

Les élections américaines qui se sont tenues le 6 novembre 2024, ont suscité un intérêt majeur en France, marquant une augmentation significative de la fréquentation des marques d’actualité numérique. L’ACPM, l’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias, révèle ainsi que les sites d’informations et d’actualités ont enregistré plus de 105 millions de visites en France, soit une hausse de 32 % par rapport aux cinq mercredis précédents (du 2 au 30 octobre 2024).

Le top 50 des marques numériques d’actualité montre des croissances notables pour certaines, comme Le Monde, qui gagne +130 %, ou encore BFMTV avec 54 % de visites supplémentaires. En moyenne, ces plateformes d’information généraliste, radiophonique et télévisuelle, ont donc bénéficié d’une progression de fréquentation, signe d’une forte demande d’information en France sur ces élections à enjeux internationaux.

Comparativement aux élections américaines de 2020, ce pic représente une augmentation de 3 %, confirmant l’intérêt croissant du public français pour les actualités d’outre-Atlantique. Et avec un nouveau mandat de 4 ans pour Donald Trump, nul doute que les médias français auront un flux constant d’informations à relater. Avec de nouvelles audiences record à la clé ?