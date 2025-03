FDJ UNITED recrute sa team athlètes via LinkedIn 

34 athlètes embauchés lors du mercato.

Depuis trois décennies, la Française des Jeux soutient les athlètes de haut niveau à travers son programme FDJ Sport Factory. En 2025, l’initiative prend un nouveau tournant avec la création de FDJ UNITED, qui accueille 34 athlètes dans sa team. Pour annoncer cette promotion, FDJ UNITED a collaboré avec l’agence LAFOURMI pour une activation inédite, lancée le 11 mars 2025. L’idée ? Recruter les athlètes via des offres d’emploi publiées sur LinkedIn.

FDJ UNITED et LAFOURMI ont choisi de casser les codes en transformant ces annonces en véritables offres d’emploi. Chacune d’elles met en lumière le parcours unique et les qualités des athlètes, offrant ainsi un regard neuf sur le programme FDJ UNITED Factory. Ce choix original permet de se démarquer des formats traditionnels et d’attirer l’attention sur l’engagement de la marque envers ses athlètes.

À partir du 11 mars, 34 offres d’emploi ont été diffusées sur LinkedIn, chaque annonce correspondant à un membre de la team FDJ UNITED. Ces fiches de poste ont été pensées pour refléter les talents exceptionnels des athlètes, et ainsi renforcer leur image et celle du programme. La phase suivante a vu les athlètes annoncer eux-mêmes leur intégration via leurs comptes LinkedIn et Instagram, signalant ainsi le début d’un nouveau chapitre de leur carrière. La campagne a également été relayée par une annonce dans L’Équipe et amplifiée par un dispositif digital, avec un quizz interactif pour engager la communauté.

Cette campagne permet à FDJ UNITED de réaffirmer son engagement envers les athlètes, tout en redéfinissant les codes de la communication dans le domaine du sport, avec une approche novatrice et percutante.

