PUMA révèle les nouveaux maillots de l’Olympique de Marseille (2023/2024)

“L’histoire s’écrit sous vos pieds.”

Ce dimanche 2 juillet restera à jamais gravé dans l’histoire de l’Olympique de Marseille, car PUMA, en partenariat avec l’agence Lafourmi, a révélé les nouveaux maillots domicile et extérieur pour la saison 2023/2024 lors d’un événement inoubliable au cœur de la cité phocéenne. La cérémonie s’est déroulée lors d’un tournoi rassemblant de jeunes joueurs du FC La Castellane, qui ont joué un rôle crucial dans la présentation de ces tenues emblématiques.

Sous les yeux ébahis d’une vingtaine de jeunes joueurs marseillais, les nouveaux blasons de l’Olympique de Marseille ont été dévoilés dernièrement. Les participants, vêtus de la tête au ballon par PUMA, ont disputé une série de matchs intenses tout au long de la journée, entre les roches calcaires de l’Estaque et les eaux de la Méditerranée. À mesure que le terrain s’effritait sous les pas des joueurs, une fresque monumentale aux couleurs du club se dévoilait progressivement, révélant ainsi les maillots tant attendus.

Le maillot Home, de couleur blanche, a été baptisé « Petra Genesis » et rend hommage aux reliefs marseillais. Inspiré par la roche calcaire, ce maillot représente les lignes façonnées par le temps, les éléments naturels et l’histoire. Il incarne l’identité profondément enracinée de Marseille et de son club olympien.

Quant au maillot Away, de couleur bleue, il porte le nom de « Mare Nostrum » en référence à la Méditerranée. Il puise son inspiration dans les vastes étendues marines, les fonds sous-marins et les cartes maritimes des pêcheurs. Ce maillot évoque la relation intime entre Marseille et la mer, symbolisée par la célèbre « Bonne Mère ».

L’événement a été animé par le DJ marseillais DJ Andyman, et présenté par Taylor Sossa. Les moments entre les matchs ont été marqués par une démonstration de foot freestyle de Mélody Donchet, sextuple championne du monde. Cette journée mémorable a renforcé la passion et l’engouement de la communauté marseillaise, déjà fervente, pour leur club emblématique qui célèbre cette année ses 124 ans.

Les supporters de l’Olympique de Marseille pourront se procurer les nouveaux maillots dès mercredi dans les boutiques officielles du club. Les joueurs de l’équipe arboreront fièrement ces tenues lors des matchs de préparation du mois de juillet, marquant ainsi le coup d’envoi de la saison 2023/2024. Elle n’est pas belle la vie ?