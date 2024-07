Lacoste et One Piece : une collaboration inédite et exclusive 

La culture manga au service de la mode.

S’il y a une chose qui permet de rajeunir une image de marque en deux temps trois mouvements, c’est bien de se servir de la culture “jeuns”. Lacoste en est parfaitement conscient, comme le montre ses précédentes collaborations. On peut citer la collection Netflix, réalisée avec la marque au crocodile, il y a un peu plus d’un an.

Cette fois, la marque s’attaque à l’univers des animés et des mangas, particulièrement prisés par une partie importante de la population jeune et qui nous vient directement du Japon, ou cette forme d’art est une institution. Mais celle-ci ne collabore pas avec n’importe quel animé : son choix s’est porté sur One Piece, l’anime adapté du manga de Eiichirō Oda qui comporte plus de 1 112 épisodes.

Here’s a look at some of the apparel from the One Piece x Lacoste collaboration!



🇯🇵: August 2, 2024#OnePiece https://t.co/FC4cvRZt4y pic.twitter.com/gL0Ell72Nr — One Piece Merch News (@OPMerchandise) July 22, 2024

Cette collection base son esthétique sur la couverture du chapitre 1 106 de la collection, et sera constituée de 1 106 sweatshirts, chaussettes et casquettes en édition limitée. Elle sera dévoilée le 2 août prochain au Japon. Il semblerait que nous autres Français ne puissions pas profiter de cette collection limitée.