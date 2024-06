Pierre Niney devient l’Original pour Lacoste

Une vie à mille à l’heure.

La maison Lacoste, pionnière de l’intersection de la mode et du sportswear depuis 1933, dévoile son nouveau parfum “Lacoste Original » dans une campagne signée BETC et incarnée par l’acteur français Pierre Niney. Ce parfum inaugure la collaboration entre Lacoste et Interparfums et rend hommage à l’authenticité et au panache de la marque, tout en interprétant les codes iconiques du crocodile.

La campagne publicitaire, pensée comme un court-métrage, met en scène l’ambassadeur de la marque lors d’une journée ordinaire, teintée d’élégance et de mystère. L’acteur y est interrogé par un journaliste, et, à la question « Un mot pour vous décrire ?« , il répond par un sourire énigmatique : « Original« . Le film, tourné dans des décors parisiens emblématiques, célèbre la poésie et l’irrévérence du cinéma français, semble calibré pour un destin international.

« Ce fût une chance de travailler avec Pierre Niney pour une marque si emblématique. Nous avons voulu conjuguer le meilleur de cette rencontre : une marque fièrement française et l’acteur de cinéma le plus reconnu de sa génération. » déclare Florence Bellisson, CEO de BETC Étoile Rouge, l’agence luxe du réseau BETC.