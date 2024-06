Musique de la pub Lacoste 2024 parfum L’Original avec Pierre Niney

Vous allez (vous) sentir Original.

À mi-chemin entre humour et élégance, Pierre Niney est effectivement une personne originale. Cela tombe bien puisque « L’Original » est le nom du nouveau parfum de Lacoste dont il est l’égérie. Cette création inaugure la collaboration entre la marque au crocodile et Interparfums.

Pour représenter l’acteur aux multiples facettes et la marque qui se veut authentique et iconique, il fallait une musique élégante et fougueuse.

La musique de la pub Lacoste 2024 : L’Original est Kiss The Sky, Shawn Lee‘s Ping Pong Orchestra.

