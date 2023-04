Netflix et Lacoste collaborent avec une collection à binger

Portez vos séries préférées.

Stranger Things, Lupin, Sex Education, La Chronique des Bridgerton, Shadow and Bone, Élite, La Casa de Papel et The Witcher ; huit séries à retrouver sur Netflix, toutes plus populaires les unes que les autres. Et elles sont, à partir de maintenant, aussi disponibles sur le site de Lacoste. Les deux marques iconiques s’allient aujourd’hui pour nous offrir une collaboration haute en couleurs et en motifs, de quoi ravir les fans de chaque série et garantir l’intérêt de cibles variées envers cette collection.

À travers un post sur les réseaux sociaux reprenant les codes des séries Netflix, BETC nous présente cette collaboration qui est sûre de ne laisser personne indifférent. Dans ce spot, on nous raconte un ensemble de petites histoires accélérées, jouant avec les fonctionnalités Netflix : avancer, reculer, mettre sur pause ; sauf que contrairement à la plateforme de streaming, ici, ces actions ont des conséquences sur l’intrigue présentée. Le voleur style Arsène Lupin se fait attraper quand on appuie trop longtemps sur son larcin, et la tea party est ruinée quand on retourne dix secondes plus tôt au mauvais moment… et tout cela dans un seul but : nous annoncer la sortie de cette nouvelle collaboration et nous en donner un avant goût.

Une seule chose ne varie pas d’un vêtement à l’autre, le crocodile de Lacoste est toujours présent. Paré d’une haute et extravagante perruque à la manière de Bridgeton ou la gueule ouverte et pleine de crocs à la manière du Démogorgon de Stranger Things, celui-ci se place au centre de cette collaboration et en devient le personnage principal, tout en reprenant à chaque fois les codes qui l’intègrent à l’univers de la série en question. De quoi créer une collection unique, comme nous le disent si bien Catherine Spindler et Josh Simon, respectivement directrice générale adjointe de Lacoste et vice-président produits grand public de Netflix.

« Nous sommes ravis de cette collaboration, incarnation d’une rencontre unique entre nos deux univers, se félicite Catherine Spindler (Lacoste), dans un communiqué. Nous avons cette volonté commune de fédérer des communautés d’horizons différents et de les réunir autour d’une passion commune. Cette collection née de notre collaboration est le reflet de nos codes et de nos savoir-faire respectifs. »

Josh Simon (Netflix) : « Nous pensons réellement que cette collection incarne parfaitement bien nos deux histoires. Elle offre une occasion unique de mélanger les mondes de la mode et du divertissement. C’est une belle opportunité pour les fans d’exprimer de façon créative leur amour pour nos histoires et nos personnages. »