La Vie réagit au décret d’interdiction de la “viande” végétale 

Tout est bon sans l’cochon.

La bataille pour les noms des alternatives végétales se poursuit en France. Sous la pression « de nos éleveurs » d’après Gabriel Attal, le gouvernement a annoncé l’élaboration d’un deuxième décret visant à interdire les appellations dites « animales » pour les alternatives fabriquées en France. C’est dans ce contexte que La Vie, une startup proposant des alternatives végétales à la viande, déploie une campagne publicitaire mordante pour sensibiliser les consommateurs et attirer l’attention sur ce débat polémique.

Tout commence en 2022, lorsqu’un débat entre le gouvernement, Protéines France (l’interprofession des protéines végétales), le co-fondateur de La Vie, Nicolas Schweitzer et d’autres acteurs s’est déroulé pour discuter du premier décret interdisant le recours aux appellations empruntées à la viande pour les produits alimentaires végétaux. Suite aux nombreux débats naissants, le gouvernement avait autorisé un sursis aux défendeurs de la viande végétale.

Suite à cette annonce, La Vie s’interroge : les Français ne sont-ils pas capables de faire la différence entre la viande d’origine animale et la viande végétale ? Dans un souci de réactivité et d’économie de moyens, La Vie réalise une série de mockups partagée sur les médias sociaux, avec comme accroche « On vous prend pour des jambons ». Cette campagne FOOH assumée vise à démontrer l’absurdité du projet de décret tout en invitant les internautes à participer au début avec le hashtag #pasunjambon.

C’est le 22 février que La Vie lève le voile sur le véritable sens de ses messages énigmatiques. À travers de nouvelles photos de sa campagne d’affichage fictive, la startup clarifie son message : « Pas nous, hein ! Les lobbies de la viande industrielle et de l’élevage intensif » Cette démarche permet d’alerter le public sur ces décrets tout en démontrant ses valeurs. La campagne se retrouve également dans la presse avec un test ludique que les lecteurs peuvent réaliser.

Mais en ce mardi 27 février 2024, La Vie fait face au nouveau décret – une décision interdisant officiellement l’appellation de viande sur les produits végétaux. En réaction à cette annonce, Nicolas Schweitzer, co-fondateur et dirigeant de la marque, s’exprime : « Au détriment d’acteurs français comme La Vie™, ce nouveau décret favorise les filières étrangères qui produisent en dehors de l’Europe et pourront donc continuer à commercialiser des « steaks végétaux » en France. Ce décret est en total décalage avec les ambitions du pays en matière de réindustrialisation et de climat. Sous couvert de transparence pour les consommateurs, cette décision freine la transition écologique et met en péril une industrie locale en plein essor. Avec ses atouts agricoles et culinaires, la France a pourtant toutes les ressources pour devenir un acteur incontournable des protéines végétales ! »

Nicolas Schweitzer n’est pas le seul à prendre la parole, sur les réseaux sociaux, les politiciens et internautes n’hésitent pas à donner leur avis sur le sujet – dans un post de Gabriel Attal sur X par exemple.

C’était une demande de nos éleveurs : le décret interdisant les dénominations steak, escalope ou jambon pour les produits végétaux a été publié aujourd’hui. — Gabriel Attal (@GabrielAttal) February 27, 2024

Ouf nous sommes sauvés pic.twitter.com/AyKBi95D5x — Un vegan rural (@Vegan_critique) February 27, 2024

La Vie reste déterminée à défendre son droit à utiliser des dénominations évocatrices pour ses produits. Pour la startup, il est primordial de garantir la transparence pour les consommateurs tout en favorisant le développement des alternatives végétales en France. Dans un contexte où la prise de conscience environnementale est croissante, La Vie continue de promouvoir une alimentation responsable et respectueuse de l’environnement, sans compromis sur le goût ni sur la qualité. Le précédent ayant été mis en sursis par le Conseil d’Etat, la startup accompagnée par Buzzman garde espoir.