La Vie teste vos goûts avec sa pizza Hawaïenne vegan

Un viandard napolitain s'éteint à chaque bouchée.

Qu’y a-t-il de plus controversé que la viande vegan ? La pizza Hawaïenne. Cette invention, d’ailleurs originaire du Canada (et non pas d’Hawaï), fait débat depuis des années, mais reste pourtant particulièrement populaire dans les pays d’Amérique du Nord. C’est donc avec la chaine Papa John’s, une entreprise de restauration rapide américaine, que La Vie a décidé de faire son coup de com’ le plus récent.

Imaginez : vous commandez une pizza (ou plusieurs), et au moment où le livreur vous amène votre repas chéri, voilà qu’il vous annonce qu’il a avec lui une pizza Hawaïenne que vous n’aviez pas commandée… et qu’en plus, elle est vegan ! Le cauchemar absolu. Fort heureusement, ce canular de La Vie ne vous force pas réellement à abandonner la pizza de votre cœur : au contraire, la marque vous propose de goûter gratuitement à sa pizza hawaïenne, avant de vous donner celle que vous aviez réellement commandée.



Le résultat ? Un coup de com’ efficace, qui permet de mettre en avant le peu de différence de goût entre du jambon de porc et du jambon végétal. Il suffit d’y goûter pour y croire !