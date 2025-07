Top 10 des meilleures IA génératives d’images gratuites en 2025

De gratuit à freemium, découvrez les meilleurs générateurs d’images IA.

Impossible que cela vous ait échappé : les IA génératives sont au cœur de toutes les discussions touchant de près ou de loin à la technologie depuis 2022. Ces outils ont prouvé mainte et mainte fois leur valeur, même si les questions d’éthique les entourant restent souvent sans réponse.

Lors de la première édition de ce top 10, c’est Midjourney qui détenait– sans grande concurrence – le trophée de la meilleure IA générative d’image. Bien qu’étant une solution payante, nous nous étions alors servis de celle-ci comme critère d’évaluation, donnant un exemple de ce que l’IA pouvait faire de mieux. Depuis, pourtant, le roi aura-t-il été détrôné ? C’est ce que ce classement va révéler.

Afin de mettre sur un pied d’égalité la pléthore d’IA génératives accessibles en ligne, nous leur avons donné à toutes le même prompt :

A cat on a bicycle cycling for the Paris 2024 Olympics

En français, cela donne « Un chat sur un vélo pédalant pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ». Certes, ce n’est pas le prompt le plus facile pour une IA à petit budget. Néanmoins, cela nous permet de facilement déceler les faiblesses de chacune.

Pour référence, Midjourney, payant, nous a proposé ces 4 images pour ce prompt :

1. ChatGPT

ChatGPT est depuis fin 2022 une référence en termes d’IA textuelle, mais voilà que ce service gratuit semble avoir dépassé même les géants de l’IA visuelle. Sa seule limite : cette IA ne générera qu’une image par prompt, ce qui, avec les délais imposés aux comptes gratuits, vous demandera un peu de temps si le résultat n’est pas ce que vous espériez dès le début. N’oubliez pas donc d’être très précis dans vos prompts, afin aussi de ne pas atteindre la limite de requêtes, non précisée par ChatGPT.

La création d’un compte gratuit vous permettra donc d’utiliser les fonctionnalités de cette solution au même titre que les comptes payants, même si vous devrez subir un peu d’attente pour parvenir à vos fins. Pourtant, en termes de qualité, il n’y a pas de doute : l’IA d’OpenAI n’a pas volé la première place de ce classement.

2. Gemini

Un des géants les plus récents de ce classement, Gemini, l’IA de Google, montre des capacités très satisfaisantes. À l’image de ChatGPT, cette IA ne génère qu’une image à la fois, ce qui vous forcera à en demander plus où à modifier votre prompt pour obtenir d’autres options.

Pour y accéder, il vous suffira d’un compte Google. Cette IA est donc totalement gratuite, à l’inverse de nombreuses autres solutions freemium. On remarque aussi qu’elle est plus que capable de reproduire des logos officiels, un talent que peu possèdent parmi les IA génératrices, gratuites comme payantes.

3. Microsoft Copilot

Pour clotûrer ce podium, nous retrouvons Copilot, l’IA proposée par Bing. Les résultats de cette IA ne sont pas parfaits, mais nous pouvons leur donner une mention honorable pour la présence de ce logo de Jeux Olympiques, quoi qu’approximatif.

Cette IA est gratuite avec un compte Microsoft, gratuit également. Vous disposerez de crédits, mais ceux-ci ont pour seule utilité de rendre la génération de vos images plus rapide. Les images générées plus lentement seront, elles, les mêmes.

4. Adobe Firefly

Ensuite, voilà Firefly, le générateur d’images d’Adobe. Cette IA freemium vous permet de décider si vous attendez un résultat photoréaliste ou plutôt dessiné. Si vous ne le précisez pas, elle choisira elle-même. En revanche, cette solution ne permet pas de représenter des personnes ou des marques célèbres, comme par exemple… les jeux Olympiques de Paris 2024.

Avec la version gratuite de ce service, vous disposez de 25 crédits par mois non cumulables. Trois formules payantes sont ensuite disponibles, allant de 11,08 euros à 33,26 euros par mois en cette fin mai 2025, pour finir par une option à 221,83 euros par mois – des abonnements qui vous donnent respectivement accès à 2000, 7000 et 50 000 crédits mensuels. Les spécificités quant au nombre de crédits relatif à chaque formule de compte Entreprise et autres formules sont à retrouver sur le site d’Adobe. Prenez garde, cependant, car ces crédits se dépensent vite à compter du moment que vous vous amusez à expérimenter avec cette IA ! Surtout si vous comptez explorer tous les styles différents proposés.

5. Krea.AI

Voilà une IA dont le grand public n’a probablement pas entendu parler : krea.ai. Avec cet outil, le style n’est plus une limite : vous avez le choix entre de nombreuses esthétiques différentes, et pouvez en cumuler jusqu’à 5. De quoi vous donner une multitude de résultats différents avec un seul et même prompt.

En vous inscrivant gratuitement à Krea.ai, vous disposerez de 9 générations par jour, soit 36 images. Les abonnements quant à eux commencent à 10 dollars par mois avant de monter à 35 et de finir par 60. Des offres personnalisées sont disponibles pour les entreprises.

6. Ideogram

Ensuite, on retrouve Ideogram, qui est également un service freemium. Celle-ci a pris en compte tous les éléments du prompt, bien que son interprétation de ceux-ci ne soit pas forcément parfaite.

En créant un compte gratuit, vous disposez de 12 crédits par semaine, soit 12 images, chaque prompt générant quatre images et coûtant 4 crédits. Vos générations seront néanmoins dans la queue “lente” de l’IA, et pourraient prendre un peu de temps en fonction du nombre personne utilisant l’outil en même temps que vous. Quant aux abonnements payants, les options sont de 8, 30 et 60 dollars par mois et vous proposent de nombreuses autres fonctionnalités.

7. Canva

Voilà un nom que vous ne vous attendiez peut-être pas à trouver sur cette liste, et pourtant, Canva mérite sa place dans ce top. L’outil de design graphique a récemment dévoilé un nouvel onglet “IA Canva” vous laissant accéder aux outils IA du site.

Cependant, gardez en tête que vous n’avez que 20 crédits pour générer vos contenus. Ceux-ci ne se remettront pas à jour quand vous les aurez terminés, de quoi vous pousser vers les abonnements payants : 12 euros par mois pour les abonnements simples, 9 par personne pour les équipes (minimum 3 personnes) et enfin, Canva Entreprise avec des offres customisées. En plus de cette IA Canva, l’onglet Applis vous permet d’accéder à d’autres solutions IA.

8. Nightcafé

En 6ᵉ place, nous avons Nightcafe. Cette IA, que nous ne connaissions pas, semble avoir pris le parti de gamifier son utilisation. Vous recevrez des crédits gratuits pour plusieurs de votre action, allant de jeux concours quotidiens à la simple publication de vos images et les interactions de la communauté avec celles-ci.

Vous pouvez aussi récupérer 5 nouveaux crédits tous les jours, qui pourront s’accumuler à condition que vous n’oubliiez pas de vous rendre sur le site pour les recevoir. Si vous envisagez les solutions payantes, celles-ci débutent avec 5,99 dollars et vont jusqu’à 49,99 dollars par mois, en passant par deux alternatives à 9,99 et 19,99 dollars.

9. Leonardo

Avec Leonardo, on remarque que les cyclistes, même quand ce sont des chats, se rasent tout de même les jambes avant leurs courses. À vrai dire, comment demander plus réaliste ?

En créant un compte gratuit, vous aurez droit à 150 “fast tokens” par jour. Ceux-ci ne sont pas cumulables, et chaque création de 4 images en dépensera 40. L’IA vous propose plusieurs styles graphiques, et elle peut améliorer automatiquement votre prompt. En termes d’abonnement payant, ceux-ci vont de 10 à 60 dollars par mois, avec une option pour les équipes à 24 dollars par tête également.

10. Visual Electric

À la neuvième place de ce classement, c’est Visual Electric que nous avons choisi. Parce qu’il y a une chose qu’on doit bien lui reconnaître : en termes de réalisme pur et dur, cette IA a été très convaincante sur ce prompt. Ce sont les premiers chats que nous voyions qui font la taille de… chats. À la place, c’est le vélo qui s’est adapté à eux Autre bon point : c’est la première fois que nous voyons 4 pelages aussi différents dans une seule génération. Enfin un peu de diversité !

En termes de pricing, cette IA vous donnera accès à 20 “volts”, des crédits de génération. Les abonnements, eux, vont de 10 à 80 dollars par utilisateur et par mois. Vous pouvez aussi parrainer d’autres utilisateurs pour recevoir 100 Volts.

Bonus : Freepik

Pour clore ce classement, nous retrouvons Freepik. Le résultat est plutôt satisfaisant, et cette IA suffira certainement pour répondre à vos prompts s’ils ne sont pas trop fantaisistes. Après tout, cette solution a compris tous les éléments du prompt.

À raison de 20 crédits par jour, vous devriez tout de même pouvoir vous amuser un peu avec cette IA. Si vous êtes convaincu par ses capacités, ses formules payantes s’étendent de 8 à 36 euros par mois.

Verdict

Quelle est la meilleure IA générative d’images gratuite du moment ?

Ce que l’on retient de ce top 10 à la rédaction, c’est que 1 an après, les IA se sont considérablement améliorées. Alors que seules 3 ou 4 d’entres elles produisaient des résultats réellement convaincants en mars 2024, ce top 10 un an après nous montre à quel point leur évolution est allée vite. Maintenant, presque toutes ces IA gratuites produisent des résultats crédibles.

On remarque aussi que seule 2 de ces IA sont totalement gratuites et pas limitées au freemium : Microsoft Copilot et Gemini. Qu’on aime ou non leurs résultats, ils ont le mérite d’être accessible à tous.

Mention spéciale aussi pour les chats roux tigrés et les chats noirs, qui semblent être aux yeux des IA génératives les plus représentatifs. On peut sûrement remercier Garfield et les superstitions sur les chats noirs !