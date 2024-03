Top 10 des meilleurs générateurs d’images par IA gratuits

De gratuit a freemium, découvrez les meilleures IA génératives visuelles.

Impossible que cela vous ait échappé : les IA génératives sont au cœur de toutes les discussions touchant de près ou de loin à la technologie depuis 2022. Ces outils ont prouvé mainte et mainte fois leur valeur, même si les questions d’éthique les entourant restent sans réponse. Une de ces IA s’élève par-dessus toutes les autres : Midjourney. Cependant, pas question de s’en servir sans abonnement, et il est parfois utile d’avoir une option payante. Dans cet article, nous avons testé pour vous différentes solutions gratuites ou freemium existant sur le web. Il ne vous reste qu’à trouver la solution la plus adaptée pour vous.

Afin de mettre sur un pied d’égalité (ce que leur algorithme ne permet pas toujours) la pléthore d’IA génératives accessibles sur le web, nous leur avons donné à toutes le même prompt : A cat on a bicycle cycling for the Paris 2024 Olympics. En français, cela donne “Un chat sur un vélo pédalant pour les Jeux Olympiques de Paris 2024”. Certes, ce n’est pas le prompt le plus facile pour une IA low budget ; néanmoins, cela nous permet de facilement déceler les faiblesses de chacune.

Pour référence, Midjourney, qui est payant :

1. Microsoft Copilot

En 5ᵉ place de ce classement, nous retrouvons Copilot, l’IA développée par Bing. Les résultats de cette IA ne sont pas parfaits, mais nous pouvons leur donner une mention honorable pour la présence de ce logo de Jeux-Olympiques, quoiqu’approximatif. En particulier cette première et ces deux dernières images, qui gardent un réalisme plutôt convaincant au vu du prompt donné.

Cette IA est gratuite avec un compte Microsoft, dont la création est gratuite également. Vous disposerez de crédits, mais ceux-ci ont pour seule utilité de rendre la génération de vos images plus rapide. Les images générées seront, elles, les mêmes.

2. Firefly d’Adobe

En deuxième position, nous retrouvons Firefly, l’outil générateur d’images d’Adobe. Cette IA freemium à son propre style en matière de dessin, et vous permet d’ailleurs de décider si vous attendez un résultat photoréaliste ou plutôt dessiné. Si vous ne le précisez pas, elle choisira par elle-même.

Avec la version gratuite de ce service, vous disposez de 25 crédits par mois. Pour comprendre comment ces crédits sont dépensés entre les différentes fonctionnalités de l’IA, un tableau explicatif est disponible sur le site d’Adobe Firefly. Deux formules payantes sont ensuite disponibles, allant de 5,53 euros à 11,99 euros par mois. Si vous disposez d’une suite Adobe pour les entreprises, vous serez bien équipés, avec 1000 crédits de création mensuels. Prenez garde, cependant, car ces crédits se dépensent vite à compter du moment que vous vous amusez à expérimenter avec cette IA !

3. Ideogram

La dernière IA sur le podium est Ideogram, qui est également un service freemium. Celle-ci a pris en compte tous les éléments du prompt, bien que son interprétation de ceux-ci ne soit pas forcément parfaite ; les deux premiers résultats, néanmoins, sont assez convaincants.

En créant un compte gratuit, vous disposez de 25 prompts par mois, soit 100 images, chaque prompt générant quatre images. Vos générations seront néanmoins dans la queue “lente” de l’IA, et pourraient prendre un peu de temps en fonction du nombre personne utilisant l’outil en même temps que vous. Quant aux abonnements payants, ceux-ci vont de 7 à 16 dollars par mois et vous proposent de nombreuses autres options.

4. Krea.ai

Voilà une IA dont le grand public n’a sûrement jamais entendu parler : krea.ai. Avec cet outil, vous n’avez qu’à cliquer sur generate, donner votre prompt et choisir le style de l’image que vous voulez générer. Vous aurez le choix entre 5 options : default, portrait, concept, CGI et cartoon. Une fois votre choix fait, vous pourrez demander autant de variations que nécessaire et “enhance” votre image si nécessaire.

Krea.ai est l’une des rares IA de ce classement qui n’a pas de limite de générations, même sous sa forme gratuite. Vous n’aurez certes pas accès à toutes ses fonctionnalités, mais cela devient possible avec les abonnements allant de 8 à 48 dollars. Cependant, sa version gratuite suffit déjà à la génération d’images simples.

5. Canva

Voici un nom que vous ne vous attendiez sûrement pas à voir sur la liste ; et pourtant, Canva propose également des IA en plus de ses services que nous connaissons déjà. Quant au résultat obtenu, celui-ci dénote avec les IA précédentes ; néanmoins, le prompt est respecté, et nous retrouvons encore une fois tous ses éléments, avec une tentative honorable de respecter les JO 2024 avec ce logo approximatif que l’on retrouve sur les deux premières images.

Ainsi, des IA que vous connaissez déjà, comme DALL-E, sont par exemple disponibles dans la partie “Applis” du site… au côté de nombreux autres outils aux applications diverses. Nous avons ici choisi d’utiliser “Média magique”, dont les résultats semblaient se rapprocher le plus de ceux que nous avons obtenus avec les premières IA de ce classement. Pour générer 4 images, vous dépenserez un crédit, sur les 50 dont vous disposez avec la création d’un compte gratuit. Le nombre de crédits et leur utilisation varie d’IA en IA. Canva Premium (23,99 ou 20 euros par mois) ne vous donnera pas un accès illimité à ces IA, mais augmentera exponentiellement le nombre d’images que vous pourrez générer dans chacune d’entre elle.

6. Nightcafé

En 6ᵉ place, nous avons Nightcafe. Cette IA, que nous ne connaissions pas, nous a surpris par sa compréhension du prompt. Certes, la dimension “Jeux Olympiques” du prompt originel a disparu ; néanmoins, ce premier chat humanoïde est anthropomorphiquement correct, un exploit que toutes les IA n’ont pas pu atteindre. La tour Eiffel, en arrière-plan, semble montrer que le prompt a compris la notion de JO ; et la tenue du chat roux ressemble à une tenue sportive, bien que très approximative.

Seul bémol, à la création du compte, vous n’aurez que 5 crédits gratuits, représentant chacun la génération d’une image. Quant aux abonnements payants, ceux-ci vont de 5 à 50 dollars par mois.

7. Leonardo

Les résultats de cette IA sont plutôt satisfaisants, même si le choix d’une image photoréaliste rend le prompt d’autant plus difficile à réaliser. Il est amusant de remarquer que les quatre chats générés par Leonardo ont la queue coupée, sûrement un résultat de l’entraînement de cette IA par rapport aux chats… Mais aussi que les IA génératives semblent considérer le chat roux ou tigré comme le plus représentatif.

Ce service est un freemium également. Vous aurez droit, avec un compte gratuit, à 150 “tokens”, soit des crédits, par jour. Pour chaque génération de 4 images, vous en utiliserez 8, soit 18 prompts par jour (1 image = 2 tokens). Les abonnements vont ensuite de 10 à 48 dollars par mois et proposent divers avantages.

8. Visual Electric

Comme huitième place dans ce classement, c’est Visual Electric que nous avons choisi. Avec cette IA, vous devrez choisir au moment de générer votre image quel genre d’esthétique vous souhaitez. Ici, nous avons choisi “photography”, “cute CGI”, graphic outline” et “manhwa” afin de tester plus largement cette IA.

Avec un compte gratuit, vous disposerez de 40 générations gratuites par jour. En passant au format payant, allant de 16 à 48 euros par mois, le temps de génération de vos images augmentera et vous aurez également accès aux autres fonctionnalités de ce service.

9. Lexica

En neuvième place, nous avons Lexica. Cette IA vous permet de choisir la dimension qui vous convient pour créer vos images, et vous suggère des éléments à ajouter à votre prompt en fonction de celui-ci.

Avec un compte gratuit, vous aurez 48 générations rapides gratuites. Il est important de noter que la rapidité du processus est très relative et prend plus longtemps que beaucoup d’autres IA de ce classement. L’option “slow” génération est disponible pour 2 des 3 abonnements payants, quand ceux-ci ont dépensé toutes leurs fast générations. Quant au compte gratuit, il est difficile de savoir si vos crédits de génération se réinitialisent après une semaine, un mois ou pas du tout.

10. Freepik

Pour clore ce classement, nous retrouvons Freepik. Le résultat est plutôt satisfaisant, et elle suffira certainement pour répondre à vos prompts s’ils ne sont pas trop fantaisistes. Vous n’aurez qu’à choisir le format d’image que vous souhaitez générer entre paysage, portrait et carré… t voilà vos images !

Vous serez cependant limités à 20 images par jour. Et si vous avez déjà joué un peu avec les IA, vous savez certainement à quel point cela est peu. Parmi ces 20 images, vous n’aurez en plus droit qu’à 10 téléchargements. Vous pourrez, cependant, vous abonner pour des formules allant de 9 à 15 euros par mois.

Nous avons également testé d’autres IA génératives disposant d’options gratuites, mais qui n’ont pas trouvé leur place dans ce classement : Civitai et imagine.art. Certains d’entre vous connaissent certainement DALL-E, qui était jusqu’à il y a peu gratuit dans sa version 2.0 avec une quantité limitée de crédits par jours. Si vous n’avez pas déjà de compte, il est trop tard pour en créer un ; et si vous étiez à court de crédits, vous ne pourrez ni en racheter, ni attendre qu’ils se remplissent. Open AI, l’entreprise mère de DALL-E, met maintenant en avant la version 3.0 de DALL-E, disponible avec les différents abonnements payants à Open AI.