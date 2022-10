Qui sont les 10 plus grands annonceurs français ?

Le Top 10 de Kantar Media pour le 1er semestre 2022.

Après avoir dévoilé en juin son top 100 des marques les plus valorisées du monde – qu’une marque française a intégré pour la première fois – Kantar Media est de retour avec le très attendu Top 10 des annonceurs français au premier semestre 2022. L’infographie dépeint la forte croissance d’une majorité de leaders sur leur marché, avec deux nouvelles marques qui font leur entrée dans le Top 10.

Et c’est Lidl qui se retrouve (une fois de plus) en première position de ce classement, suivi par Renault, un constructeur habitué à ce podium et qui a d’ailleurs gagné plusieurs Lions cet été pour sa campagne dans la ville d’Appy. Nous retrouvons en 3e position E.Leclerc (entreprise qui était à la tête du classement des plus grands annonceurs en 2020).

Kantar Media a annoncé l’arrivée de deux nouveaux annonceurs dans le Top 10. Parmi eux, McDonald’s (qui remonte au 9e rang) et Carglass, en forte hausse par rapport à 2021.