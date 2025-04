Kantar révèle les 50 marques françaises les plus fortes dans “The Brand Show”

Quand les marques rencontrent la créativité.

Le Théâtre Mogador, emblématique lieu de spectacle parisien, s’apprête à accueillir un événement hors du commun ce 28 avril. The Brand Show, initié par Kantar, promet une soirée inédite « où les marques, la data et la création s’unissent pour raconter ce qui fait leur puissance aujourd’hui. »

Ce n’est ni une conférence, ni une remise de prix, mais un spectacle vivant, orchestré par Diego Buñuel. L’événement se déroulera en quatre actes, chacun explorant des thèmes cruciaux pour les marques aujourd’hui : l’innovation, la constance, l’intégration de l’intelligence artificielle, et le courage de se démarquer.

Plus de 1 000 décideurs des secteurs des marques, des médias, de la tech et de la création sont attendus. Ils découvriront, en exclusivité, les 50 marques françaises les plus influentes selon l’étude Kantar BrandZ France 2025.

Cécile Lejeune, présidente de Kantar France, affirme ceci de l’évènement : « The Brand Show, c’est la concrétisation de ce en quoi Kantar croit depuis toujours : les marques fortes transforment les entreprises, inspirent les équipes, et défient l’avenir. Je suis fière de porter cet événement, qui n’est pas une conférence. C’est un manifeste, une célébration de la puissance des marques à générer de la croissance pour les entreprises. ».

Au micro lors de cet évènement : Air France, L’Oréal, Nespresso, CANAL+, Orange, Pernod Ricard, Les Secrets de Loly et la SNCF.

Informations pratiques

Le show débutera à 18h, bien que les portes ouvrent dès 17h30 au Théâtre Mogador. Notez que l’entrée est gratuite, mais après inscription validée par les organisateurs. Les portes fermeront après le début du spectacle ; attention donc aux retardataires.

Toute l’équipe de la Réclame est ravie de faire partie des partenaires de ce premier Brand Show par Kantar.

Pour vous inscrire, c’est par ici !