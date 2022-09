IKEA raconte la triste histoire des meubles abandonnés

Divorce, décès, faillite… que d’opportunités !

IKEA veut donner une seconde vie à ses articles délaissés, mais l’aborde d’une manière plus profonde qu’il n’y paraît. Pour encourager ses clients à privilégier l’achat de mobilier de seconde main, l’entreprise suédoise s’est intéressée aux raisons pour lesquelles les propriétaires voulaient s’en séparer.

De là est né The Life Collection 2022 : un catalogue de meubles d’occasion, accompagné des véritables raisons pour lesquelles les produits usagés sont en vente – du divorce à la pandémie, en passant par la petite amie qui n’aime pas votre chaise de gamer. Car comme le dirait Forrest Gump « La vie c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. »

Cette collection touchante a été produite par l’agence norvégienne TRY Oslo. Tous les meubles qui la composent ont d’ailleurs été rachetés par IKEA, pour que la marque puisse ensuite les revendre dans ses rayons de seconde main. Une manière de faire durer son mobilier le plus longtemps possible, ajoutant au produit un certain charme et davantage de valeur. De cette manière, IKEA poursuit sa lancée dans le recyclage et la durabilité.