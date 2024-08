IKEA se lance dans la seconde main avec la place de marché Preowned

Éløge de l'øccåsiøn.

Vous en avez assez de vous retrouver coincés avec vos vieux meubles, alors que vos goûts évoluent plus vite qu’ils ne s’abîment ? Vous ne voulez pas jeter un canapé presque neuf, mais cela vous chagrine qu’il ne corresponde pas à votre changement de déco ? Pas de panique, IKEA lance une nouvelle offre qui pourrait bien changer la donne une fois sortie de la phase de test.

IKEA Preowned, une place de marché – on dit « marketplace » dans la startup nation – de seconde main permettant de revendre et d’acheter des meubles d’occasion, est actuellement testée à Madrid et Oslo, et ce, jusqu’à la fin de l’année. Ceux d’entre vous qui connaissent l’entreprise le mieux sauront que celle-ci proposait déjà de racheter des objets déjà montés ou quelque peu abimés avant de les revendre en magasin dans une section spéciale, proche des caisses, mais cette nouvelle initiative promet d’aller encore plus loin.

Après tout, les meubles IKEA sont déjà souvent accessibles à la revente sur d’autres sites entre particuliers, comme Leboncoin ou eBay, par exemple. Offrir cette option aux consommateurs de la marque de manière contrôlée permet au géant de l’ameublement de maintenir le lien avec les consommateurs, tout en se rapprochant de son objectif responsable.

Il ne reste plus qu’à espérer que cette fonctionnalité passe la phase de test avec succès et soit prochainement disponible en France.