IKEA et Buzzman piratent les pauses publicitaires Netflix

Bonne nuit les petits.

Dans un contexte où les nuits agitées et les insomnies se multiplient, le sommeil des Français est plus que jamais menacé. Entre la pression sociale d’une productivité sans relâche, les écrans omniprésents et les séries en streaming qui s’enchaînent sans fin, il devient difficile de trouver un équilibre. Les chiffres sont éloquents : 10 millions de Français ont recours aux somnifères, 88% aspirent à dormir davantage, et près de la moitié d’entre eux, soit 47%, jugent leur sommeil de mauvaise qualité. Le sommeil est désormais un véritable enjeu de santé publique.

Face à cette réalité, IKEA s’érige en protecteur du bien-être nocturne. Fidèle à sa mission d’améliorer la vie à la maison, l’enseigne suédoise s’efforce depuis des années de repenser tous les aspects du « bien dormir ». Literie ergonomique, environnement apaisant, et solutions de rangement optimisées : IKEA s’engage à créer des espaces propices à des nuits réparatrices. Aujourd’hui, la marque va plus loin et s’attaque directement aux comportements qui nuisent à notre repos.

Pour sa nouvelle campagne imaginée par Buzzman, IKEA surprend en investissant les écrans de Netflix à partir de minuit. Au moment où les binge watchers s’apprêtent à lancer un énième épisode de leur préférée série, un message les incite à rejoindre leur lit sous peine de se voir dévoiler des spoilers. Et si l’avertissement n’est pas suffisant, un rappel plus appuyé surgira après 1h du matin, porté par un vendeur du rayon literie d’IKEA.

Lancée le 16 septembre, cette initiative se joue de l’offre « Standard avec pub » de Netflix, qui, comme son nom l’indique, affiche des publicités chez le roi de la SVOD. Or, Netflix a tout à gagner à voir sur sa plateforme des interruptions aussi créatives et contextuelles. Reste à savoir si un tel message nuit à son temps d’écoute ou si, au contraire, les spectateurs vont coûte que coûte au bout de leur addiction.

God natt !

