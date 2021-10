Hors Circuit : le concours d’Ogilvy pour plus de diversité dans la communication

Pas de réseau mais du talent.

En France, l’accès au monde des agences et des annonceurs est plus compliqué pour celui ou celle qui n’a pas suivi la bonne formation, n’est pas diplômé.e d’une école réputée, ou n’a pas le bon réseau. Pour encourager la diversité dans le secteur de la communication, l’agence Ogilvy Paris organise le concours Hors Circuit : un véritable tremplin pour faire émerger des artistes sans privilège, mais qui ont du talent. C’est avec le soutien de Nouvelle Cour, “agence sensible et inclusive”, que nait l’initiative.

Le concours, gratuit, est destiné à tous les jeunes réalisateurs.trices, illustrateurs.trices, sound designers et graphistes résidant en Ile-de-France entre 18 et 35 ans. Sur le thème « Se retrouver », ils seront jugés sur la base de la pertinence de la création et de l’idée créative par Matthieu Elkaim, président en charge de la création, Isabelle Karastamatis, directrice executive de Nouvelle Cour, Brahim Azzoug, fondateur de 93mylove, Makan Fofana, fondateur de Hypercube ainsi que Juliette Nicot, artiste et Maëva Martinez aka Kashink, street Artist.

Le/la gagnant.e sera soutenu.e durant une année chez Ogilvy Paris et sera accompagné.e et conseillé.e pour déployer son réseau et collaborer sur des missions clients. Il sera par la suite embauché en free pour réaliser la carte de vœux de l’agence.

Une déclinaison de prints OOH accompagnent l’initiative, avec des accroches s’adressant aux jeunes qui n’ont pas de contact, à ceux qui n’ont pas fait d’école ou encore à ceux qui ne sont pas dans une grande ville. Le message implicite à travers ces affiches : Ogilvy et Nouvelle Cour vous ont compris, et vont vous aider à surmonter ces inégalités. Cette initiative suit la lignée de l’engagement d’Ogilvy, qu’explique Matthieu Elkaim, président d’Ogilvy Paris : “Nous souhaitions aller plus loin dans notre engagement car nous sommes convaincus que la mixité des talents libère toute l’étendue de la créativité et que nos campagnes doivent refléter la société d’aujourd’hui. Nous avons donc créé en 2020 notre comité Diversité, Equité & Inclusion. Ce concours «Hors-Circuit» est l’une des toutes premières actions pensées par les collaborateurs de l’agence engagés dans le comité.”

La compétition est ouverte du jeudi 21 octobre au vendredi 19 novembre à 18h. Le dossier de participation est téléchargeable ici.

Alors, ça vous dit de sortir du hors circuit ?