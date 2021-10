Vileda s’empare de la tendance #CleaningTikTok dans sa nouvelle campagne

Ces cascades sont réalisées par un professionnel, ne tentez pas de les reproduire chez vous.

C’est le dernier phénomène star de TikTok, sans doute né pendant les derniers confinements et qui a explosé cet été : #CleaningTikTok. Son principe ? Un.e utilisateur.rice présente une piscine, un sol, un four, un tapis ou n’importe quel objet dans un état critique (crasseux en résumé) et se filme en train de le nettoyer jusqu’à ce qu’il brille comme un sou neuf. Le tout en musique évidemment. Cette tendance cumule des millions de vues et s’ajoute, voir s’intègre, au phénomène des vidéos satisfaisantes.

Bonus : les produits de nettoyage présentés rencontrent un important succès devenant presque instantanément des tendances d’achat mondiales, à l’instar de ce qui se joue dans l’univers des cosmétiques ou avec d’autres catégories de produits sur la plateforme chinoise.

Ce n’est sans doute pas un hasard si TikTok a annoncé fin août vouloir permettre à ses utilisateurs d’acheter directement les produits présentés sur l’application par les marques et créateurs de contenus. Un prolongement de son partenariat avec Shopify en test auprès d’un « groupe sélectionné de marchands Shopify aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada » et qui se nomme tout simplement : TikTok Shopping.

Vileda, entreprise allemande de produits ménagers et de nettoyage, semble s’adresser directement à cette communauté de nettoyeurs dans sa dernière campagne « Dancer » pensée par l’agence Herezie.

La marque a fait appel au danseur et influenceur américain de l’émission America’s Got Talent, Erik Cavanaugh qui donne vie à la signature de marque « It feels great to feel at home » (C’est agréable de se sentir chez soi/à la maison en VF). Dans le film réalisé par Pavel Gumennikov (production : Grandma) le danseur nous offre ainsi une séance de nettoyage chorégraphiée qui challengera sans doute les tikTokeurs nettoyeurs à faire de même.

« Nous savons tous que se sentir chez soi dans une maison propre est tellement plus facile et gratifiant, c’est pourquoi nous avons décidé de donner vie aux différents moments de nettoyage de Vileda à travers une musique entraînante et une danse vivifiante, expliquent Paul Marty et Étienne Renaux, directeurs de la création de l’agence Herezie. Le danseur et influenceur américain Erik Cavanaugh d’America’s Got Talent était le choix parfait pour nous. Ses talents de danseur irrésistibles, sa positivité écrasante, sa confiance en soi inspirante sont les ingrédients qui rendent ce film spécial. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec lui pour décider quels seraient les mouvements parfaits, comment mettre en valeur au mieux les performances du produit, où laisser s’exprimer son énergie, les surfaces, les lumières, les couleurs, la scénographie, le stylisme… essentiellement… tout ».