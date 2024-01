“It has to be Heinz” saison 2 : la patience, nouveau KPI des marques ?

Attendre, une jolie preuve d'amour.

Dans un monde qui va de plus en plus vite, nous forcer à attendre n’est pas toujours aisé. Une file d’attente à la banque ? Je ferai ma transaction en ligne. De la queue à la caisse ? La prochaine fois, je commanderai au drive. C’est l’heure de pointe au restaurant ? Plus qu’à commander en click & collect !

Mais, de temps en temps, attendre en vaut la peine. Dans une étude commanditée par la marque, 70 % des interrogés révèlent qu’ils préfèrent attendre plutôt que de manger sans ketchup, et 60 % sont prêts à aller jusqu’à 9 minutes d’attente pour du ketchup de la marque Heinz. Des chiffres bénis pour une marque leader qui doit toujours affirmer sa singularité face aux redoutables MDD (marques de distributeurs).

En partant de ces chiffres, Heinz et l’agence 1984 ont créé une campagne vidéo et print pour réaffirmer son leadership, en réutilisant sa signature maintenant iconique : “It has to be Heinz”.