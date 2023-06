Heinz célèbre l’amour de ses fans : “It has to be Heinz”

Aimer le ketchup jusqu’à s’en faire tatouer.

Le célèbre fabricant de sauces et condiments, Heinz, a récemment dévoilé sa toute nouvelle campagne mondiale, « It has to be Heinz ». Réalisée en collaboration avec l’agence Wieden+Kennedy New York, cette vidéo d’une minute se voit comme une véritable poésie visuelle qui célèbre l’amour inconditionnel des fans pour la marque. C’est toujours plaisant de se saucer soi-même.

Des tatouages flamboyants aux couleurs de Heinz, des mini-bouteilles de ketchup subtilisées dans les hôtels, des sushis trempés dans le ketchup et même des fans ingénieux qui ont réussi à faire passer clandestinement des boîtes de Beanz à travers les contrôles de sécurité de l’aéroport : les récits partagés dans ce film, conçu comme un hymne rassembleur, témoignent de l’enthousiasme indéfectible du public envers la marque. Au final, une publicité, c’est un peu comme un steak : elle est toujours plus savoureuse lorsqu’elle est accompagnée de garnitures. Alors pour couronner le tout, le tube « It’s Love » de Chris Knox crée une harmonie parfaite entre tous les éléments. Comme la tomate cerise sur le plateau, celle-ci comprend également 5 spots mettant en lumière des histoires authentiques et potentiellement réelles liées à Heinz. Les puristes s’en lèchent déjà les papilles.

