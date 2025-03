Heinz rend hommage aux sachets de ketchup oubliés dans la porte du frigo

Un clin d'œil à l’Oscar du meilleur film international 2025.

À l’occasion de la cérémonie des Oscars, Heinz a lancé « I’m Still Here Too », une campagne imaginée par l’agence DAVID São Paulo. Directement inspirée du film brésilien I’m Still Here, Oscar du meilleur film international cette année, cette initiative joue sur un phénomène bien connu des consommateurs : ces petits sachets de ketchup et de moutarde qui s’accumulent et finissent oubliés dans la porte du réfrigérateur. Diffusée pendant la retransmission télévisée de la cérémonie et relayée sur les réseaux sociaux de la marque, la campagne mise sur l’humour pour rappeler que Heinz est toujours là, prêt à accompagner les meilleurs plateaux TV.

En associant ces sachets de ketchup oubliés au film brésilien en lice, Heinz cherche à renforcer sa connexion avec le public. Alors que le pays se rassemble pour suivre la cérémonie et soutenir son représentant aux Oscars, la marque s’invite naturellement dans ce moment de convivialité, où les encas et condiments trouvent toujours leur place. Une façon aussi de célébrer la vente à emporter et la livraison de repas qui se marient si bien avec un programme TV.