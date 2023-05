Résilience, netculture et family business : le 12-20 de Sophie Noël, Heaven

8e épisode parmi 12 portraits d'entrepreneurs des années 2020.

Le 12-20 est un format inédit d’interviews vidéo consacrées aux figures qui font la communication d’aujourd’hui. 12-20 comme une série de 12 portraits des années 2020.

L’occasion de réaliser, le temps d’une interview, le portrait d’un entrepreneur pour mieux comprendre ce qui l’a conduit à entreprendre et comment s’est construit son parcours.

Ses réussites comme ses échecs, ses conseils et ses bonnes pratiques, ce qui fait sa fierté ou ce qui le réveille encore la nuit, vous trouverez tout cela dans le 12-20.

Un format et une série conçus et réalisés à 4 mains par Pascal Guibert (business coach) et Xuoan Duquesne, respectivement éditeur et rédacteur en chef de la Réclame.

Pour ce huitième épisode, nous invitons Sophie Noël de Heaven. La directrice générale de cette agence du groupe Hopscotch nous dévoile les coulisses d’une aventure entrepreneuriale qui dure depuis plus de 22 ans. Avec la franchise qui la caractérise, Sophie Noël revient sur les victoires et les déboires de son agence (dont une faillite évitée en 2008), ainsi que sur un aspect plus personnel : la fierté pour elle d’avoir réussi à élever quatre enfants – avec son mari, Arthur Kannas, qui est aussi son associé – tout en développant cette agence où le goût de la netculture règne.