Born Social 8 : l’usage des réseaux sociaux baisse chez les moins de 13 ans 

Heaven plonge dans l'univers des utilisateurs invisibles des réseaux sociaux.

Heaven, en partenariat avec l’association Génération Numérique et IDM Families, dévoile les résultats de l’étude Born Social 2023, qui explore les comportements des moins de 13 ans sur les réseaux sociaux. Malgré l’âge minimum de 13 ans officiellement imposé par la plupart des plateformes, cette génération précoce s’y active. Cette étude jette une lumière fascinante sur une génération née avec les médias sociaux et révèle sa relation avec les marques.

Une utilisation intensive et ambivalente des réseaux sociaux

L’étude révèle qu’un enfant sur quatre estime passer trop de temps sur son téléphone. Dans le même temps, le désir de passer plus de temps sur le téléphone augmente sensiblement (+14 pts) par rapport à l’étude de l’année dernière, avec un score de 48%. Cela peut être dû à une surveillance accrue des parents, qu’on doit à son tour à la durcification de la loi française à cet égard. À l’inverse, 21% des moins de 13 ans pensent que leurs parents passent trop de temps sur leur mobile.

En ce qui concerne l’usage des plateformes, les moins de 13 ans sont désormais 71% (-14 pts par rapport à 2022) à utiliser régulièrement au moins une application sociale, une statistique dans laquelle YouTube n’est pas compris. À noter qu’une bascule pourrait être en train de s’opérer, qui amènerait les enfants à passer moins de temps sur mobile.

Si YouTube conserve sa première place en tant qu’application la plus utilisée, la plupart des plateformes connaissent une décroissance par rapport à l’année précédente. Snapchat, TikTok et Instagram complètent le top 5, suivi de près par WhatsApp. La messagerie verte dépasse ceci-dit le fantôme jaune sur son usage régulier, 43% des enfants de moins de 13 ans s’en servant au quotidien. Notons par ailleurs que BeReal est la seule plateforme à gagner du terrain, avec 5,5% d’utilisation en plus chez les enfants de 11 et 12 ans. Twitter, quant à lui, score un 0 pointé. Aucun des moins de 13 ans interrogés par cette étude n’utilise l’application.

Les Marques et la Publicité sur les Réseaux Sociaux

Une large majorité (83%) des moins de 13 ans déclarent ne pas suivre de marques sur les réseaux sociaux. De plus, 54% d’entre eux estiment qu’il y a trop de publicité sur ces plateformes, une augmentation de 20 points par rapport à il y a trois ans. Il sont également conscients de la présence de contenu sponsorisé chez certains influenceurs, affirmant que 51% de ceux qu’ils suivent en font à l’occasion.

Parmi les influenceurs préférés des enfants, on retrouve, sans surprise, Michou, Squeezie et Inoxtag dans le lead. Les trois créateurs de contenu sont populaires auprès des adolescents et des moins de 13 ans depuis plusieurs années. Un autre influenceur en hausse chez les jeunes Français est MrBeast, premier youtubeur mondial et américain, amenant à nous demander si la nouvelle fonction de traduction automatique des vidéos par IA va mener le monde entier à consommer les mêmes contenus… ou plutôt, le contenu américain. Batzair, Chocoh et Ophenya sont trois influenceurs qui, bien qu’inconnus au bataillon des adultes, sont des étoiles montantes chez les jeunes, qui pourraient bien décider des trends de demain.

L’Intelligence Artificielle : Connaissance vs Utilisation

L’étude Born Social 2023 met également en lumière l’interaction de cette génération avec l’intelligence artificielle. Près de 40% des enfants déclarent connaître ChatGPT, le phénomène OpenAI de 2023, mais seulement 5% l’ont déjà utilisé. En revanche, 13% d’entre eux ont déjà utilisé My AI, l’assistant virtuel de Snapchat bien plus simple d’accès et d’utilisation.

Cette étude, ancrée dans l’ADN de l’agence Heaven, tire parti de sa compréhension des comportements digitaux émergents pour créer des campagnes publicitaires qui s’intègrent au cœur des conversations des internautes.