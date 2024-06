85% des jeunes de 18 à 21 ans utilisent l’IA pour leurs révisions

Mais oui, mais oui, l’école… c’est fini ?

Terminées les longues heures à se tordre la nuque dans des pages et des pages de manuels scolaires, faites place à l’IA. Pour la première fois depuis le début de leur fulgurante ascension, ces assistants virtuels ont pu accompagner les lycéens dans les révisions du redouté examen du baccalauréat.

De la même manière que l’arrivée d’Internet et de Wikipédia pour la génération précédente, les IA constituent une porte ouverte à un nouveau moyen d’étudier, mais comment, et avec quelles conséquences ?

L’agence Heaven a saisi l’occasion de l’arrivée des examens de fin d’année pour les 14-20 ans (c’est-à-dire le baccalauréat et le brevet des collèges) pour réaliser une étude nommée “BornAI” sur l’utilisation des IA génératives par les jeunes.

Les conclusions tirées de cette étude réalisée sur 499 répondants confirment la position désormais bien ancrée de l’IA dans le quotidien de la nouvelle génération.

Premièrement, les IA génératives sont utilisées par la quasi-totalité de la jeunesse puisque c’est le cas de 85 % d’entre eux, pour les garçons comme pour les filles. Ils déclarent connaître et utiliser majoritairement ChatGPT, pour 75 % d’entre eux. Celui-ci leur est utile en particulier pour leurs études, la rédaction et les recherches.

Plus surprenant, la deuxième IA la plus utilisée pour les 18-21 ans est MyIA, l’assistant virtuel de Snapchat, présenté sous la forme d’un contact avec qui on peut avoir des discussions amicales.

De son côté, Midjourney est très connue des jeunes, mais très peu utilisée, probablement en raison du fait que cette IA soit payante, contrairement à d’autres.

En conclusion, l’intelligence artificielle est désormais bel et bien installée aux côtés de nos lycéens lors de leurs révisions dans leur chambre. Cependant, les professeurs ne sont pas mis au placard par les élèves puisqu’ils placent l’IA seulement comme quatrième source la plus fiable, après les enseignants, les proches et les moteurs de recherche.