Soutenez l’Ukraine en jouant à Fortnite : l’idée solidaire de Havas Play

Le temps, c'est de l’argent.

En 2020, l’agence Havas Play avait créé un avatar sur le jeu Fortnite afin de venir en aide aux enfants victimes de violences familiales. Cette opération pour l’association L’enfant bleu a permis à plus de 350 enfants d’être aidés pendant le confinement. Havas Play, agence experte du sport et du gaming depuis une dizaines d’années lance cette fois-ci un appel aux dons pour soutenir l’Ukraine. Dans le cas présent, ce n’est pas un avatar bleu, mais bel et bien une map sur Fortnite, représentant la célèbre place de Maïdan à Kiev (Kyiv) : The Donation Map.

Ce lieu n’a pas été choisi au hasard, car il représente la place la plus symbolique et historique pour l’Ukraine. Elle représente la liberté et l’indépendance du pays. Cette map a d’ailleurs été modélisée à l’échelle 1 par une équipe ukrainienne. Yelena Lehmann, cheffe de projet digital à Havas Play, déclare : « C’est très important pour nous car l’exactitude, les détails et la passion que l’équipe ukrainienne a mis dedans est géniale. La plupart sont exilés aux quatres coins de l’Europe et ils ont tous dit oui unanimement lorsque nous les avons vus. Cette map leur a rappelé leur pays et tous les bons souvenirs associés. Cela nous a vraiment fait plaisir et c’est ce que nous voulions transmettre : montrer le patrimoine et la beauté du pays, alors quoi de mieux que la place Maïden qui est significative pour eux. »

Depuis quelque temps, Fortnite permet aux créateurs de “maps” (les terrains de jeu) de générer des revenus (40 % reversés au créateur), simplement lorsque les joueurs se connectent dessus, y restent et se connectent de nouveau – ce qui permet ainsi de faire des dons gratuits. C’est grâce à cette possibilité et à la rencontre avec Nataliya Morozova, CEO de Havas Village Ukraine, que Havas Play a eu l’idée de créer cette map. Tous les revenus seront reversés à la principale plateforme de collecte de dons caritatifs en soutien à l’Ukraine, UNITED24, lancée par le président du pays, Volodymyr Zelenskyy.

La plateforme UNITED24 rassemble toutes les initiatives liées aux soutiens pour le pays. Il est possible de faire des dons pour différents sujets et secteurs comme l’éducation, la santé, la reconstruction et bien d’autres. Havas Play a donc décidé de centrer ses dons autour de la santé et de la reconstruction. L’argent collecté permettra de participer à la reconstruction de dispensaires dans la région autour de Mykolaïv, qui est une des plus dévastées par la guerre.

Havas Play fait part de cette action à tout son réseau Havas afin que la couverture géographique soit importante. Des personnes du monde entier pourront jouer sur la map, passer du temps sur cette place et la découvrir. Des panneaux informatifs y seront placés pour en découvrir davantage sur l’histoire de ce lieu, des bâtiments et de l’Ukraine.

Le gaming est de plus en plus sollicité par les agences et annonceurs afin de faire parler d’une campagne. Comme l’explique Fabrice Plazolles, CCO de Havas Play : « On est persuadés que le gaming est un vrai moyen d’informer les gens, de changer les comportements et de débloquer des situations. La communauté du gaming peut faire la différence, c’est une communauté très engagée qui a envie de faire bouger les choses. Avec des événements, on voit que le gaming, c’est des gens qui sont motivés et mobilisés pour des causes, ils savent faire esprit de corps, se mettre ensemble et travailler ensemble. »

Il ajoute ensuite : « Derrière cette map Fortnite, il y a une réalité : des gens meurent tous les jours car ils n’ont pas accès aux soins. On sait que cette génération n’est pas non plus celle qui roule le plus sur l’or, elle veut donner mais manque de moyens face aux différentes complications économiques. On leur apporte une solution de don indolore, c’est-à-dire qu’on leur demande un engagement. Les gens font une action et c’est cette action qui permet de toucher de l’argent. »

Les jeunes veulent soutenir et apporter leur aide à des causes importantes, qui leur tient à cœur. Dans cette map, ils pourront le faire, sans frais, simplement en faisant des expériences et en y passant le plus de temps possible. Yelena Lehmann ajoute : « La force de notre map, c’est qu’on a pas besoin de connaître Fortnite, de savoir comment y jouer, ni d’avoir de quête particulière. On peut venir, on peut jouer, on peut explorer et on peut rester sur cette map lorsqu’on va faire ses courses, pendant qu’on promène le chien, quand on regarde une série en famille. Donc peu importe si on connait le jeu, si on est jeune ou plus âgé, on peut être sur la map. C’est pour cela que nous voulons toucher un maximum de personnes qui seraient attentifs et aguerris sur ça. »

Comme vous l’aurez compris, que vous soyez un joueur mordu de Fortnite ou bien un joueur peu avisé, vous pourrez vous aussi vous instruire et venir en aide à une cause importante. Le but n’étant pas forcément de réunir des joueurs pro de Fortnite, mais de rassembler le plus de personnes possible sur cette map et d’apporter une expérience interactive aux joueurs dans laquelle ils pourront transformer le temps en argent.

Fabrice Plazolles ajoute : « Aujourd’hui, on ne considère pas Fortnite comme un jeu vidéo, on considère Fortnite comme un réseau social. C’est avant tout un endroit où les gens se rassemblent et vivent des expériences, ce qui est dans l’ADN d’Havas Play. Cela nous semblait normal d’apporter notre pierre à l’édifice dans ce projet qui nous tient à cœur. »

À noter que cette campagne en faveur de l’Ukraine n’est pas un partenariat avec Epic Games (Fortnite). C’est une action indépendante, menée sur leur plateforme grâce à leurs map monétisées. Epic Games avait d’ailleurs soutenu l’Ukraine en 2022 en reversant l’intégralité de ses bénéfices récoltés durant deux semaines sur le jeu Fortnite.

Havas Play ciblera pour sa campagne des influenceurs proposant des contenus gaming, lifestyle et des chanteurs soutenant également la cause. Le but est de rassembler le plus de monde possible sur cette map afin de récolter le plus de dons en faveur de l’Ukraine. En travaillant avec différents pays du même réseau, les agences en parleront de leur côté avec un appui des réseaux sociaux, des influenceurs, des RP et toutes autres personnalités et moyens qui pourraient faire parler de leur action.

Fabrice Plazolles déclare : « C’est l’alchimie, la magie Epic, ça transforme le plomb en or, et là, ça transforme le temps en argent. »