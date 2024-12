« Avis de décès » : la campagne choc de L’Enfant Bleu contre la maltraitance infantile

Chaque geste compte.

L’Enfant Bleu, avec Havas Play et le soutien de la régie 366, lance une campagne intitulée « Avis de décès » pour alerter sur la maltraitance infantile. Publiée le 11 décembre dans les pages nécrologie de 47 titres de presse quotidienne régionale (PQR), cette opération percutante imagine les futurs décès fictifs d’enfants victimes de violences : des prénoms, âges et lieux marquent une réalité glaçante. Chaque semaine en France, un enfant meurt sous les coups de ses parents. Cette initiative vise à sensibiliser et mobiliser le public face à une urgence souvent invisible.

Cette campagne insiste sur le fait que l’avenir de ces enfants peut être transformé grâce aux dons et legs, qui représentent 80 % des ressources de l’association. « L’Enfant Bleu souhaite rappeler une vérité essentielle : son action grâce aux dons et legs peuvent transformer le futur d’un enfant victime de maltraitance. », souligne l’équipe de L’Enfant Bleu. Ce message, diffusé à proximité des lecteurs dans leurs journaux locaux, vise à toucher directement les Français là où ils vivent et peuvent agir.

Par leur force d’impact émotionnel et leur ancrage local, ces annonces brisent le silence autour de la maltraitance infantile, invitant chacun à devenir acteur de ce combat vital. Une campagne poignante qui rappelle que des tragédies, malheureusement banales, peuvent être évitées grâce à la solidarité.

