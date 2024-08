Kauli Vaast surfe la Seine : un coup de com’ olympique signé Accor

Décidément, tout le monde adore ce fleuve.

Les Jeux Olympiques, c’est la période de la démesure et des records. C’est pourquoi Kauli Vaast, tout juste médaillé champion olympique de shortboard (surf) français, s’est retrouvé ce matin dans la Seine, après quelque 20 h d’avion depuis Tahiti. Contrairement à Amélie Oudéa-Castéra et Anne Hidalgo, le surfeur ne s’est pas contenté de faire trempette : celui-ci à fait ce qu’il fait de mieux, c’est-à-dire surfer.

Cet événement, organisé en 36h, a été rendu possible par Accor – ALL, sponsor du sportif, qui a privatisé une partie de la Seine pour l’occasion. Après tout, ce genre de surprises est dans l’esprit de ce qu’avait prévu Accor pour ces Olympiades, comme l’avait suggéré Stéphanie Dartevelle, directrice des partenariats pour L’Europe et l’Afrique du Nord du groupe hôtelier, dans une interview Parole d’annonceur spécial partenaires premium des JO de Paris 2024. Nous n’avons pas été déçus !

On ne va pas se mentir, on est bien contents que les épreuves de surf ne se soient pas déroulées sur la Seine. La houle n’aurait sans doute pas permis les extraordinaires rides qui nous ont été donnés de voir à Teahupoo. Ceci-dit, cela pourrait donner naissance à une nouvelle discipline, dont la nature serait plutôt humoristique…