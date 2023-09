Face à l’iPhone 15, Back Market contre-attaque avec le smartphone “R”

Prêt à entrer dans une nouvelle R ?

Ça ne vous aura pas échappé, le monde de la tech vient d’accueillir le dernier enfant d’Apple, l’iPhone 15. Et concrètement, en plus des améliorations de design ou des capteurs photos qui sont des must-have de chaque nouvel iPhone, celui-ci diffère de ses prédécesseurs principalement à cause… de son port de chargement, qui est enfin passé du Lightning à l’USB-C après que l’Union Européenne ait décidé de faire de ce port de chargement la norme à partir de 2024, y compris pour les iPhones.

Cette nouveauté tardive a déjà valu au géant les moqueries de Google et de Samsung, et c’est au tour de Back Market de surfer sur les vagues de cette nouvelle sortie avec l’agence Gus. En effet, en parallèle de ce nouvel iPhone, voilà que l’enseigne de produits reconditionnés annonce l’arrivée d’un smartphone vraiment novateur : le téléphone R.

À la manière d’Apple, le reconditionneur a teasé ce lancement avec des faux leaks visant à attirer l’attention sur cette sortie, puis a lancé une campagne d’affichage dans certaines des plus grandes capitales de la planète : Paris, New York, Madrid et Londres, chacune y a eu droit.

Évidemment, nous ne voyons pas là arriver un “nouveau” téléphone ; il s’agissait pour Back Market de faire un coup de com’ afin de rappeler, même en plein lancement de la part du plus gros géant de tech, que l’option du reconditionné n’a rien à envier au neuf. Même si on ne vous conseille plus l’iPhone 12, reconditionné ou pas, sommé d’être retiré du marché…

De quoi surfer intelligemment sur les temps forts de la tech, tout en rappelant que l’évolution a du bon, à condition de laisser intacts la planète et notre portefeuille.