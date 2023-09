Google nargue Apple avant le lancement de l’iPhone 15

Concombre sur iPhone et soin au spa : du jamais vu.

Certaines rivalités persistent au fil des années, et celle entre Apple et Google pour l’hégémonie des smartphones en fait partie. Alors que le plus grand guerrier du côté du petit robot Android est généralement Samsung, celui qu’on compare le plus souvent à Apple, c’est au tour de Google de prendre le relai. En effet, depuis le lancement de la gamme de smartphones Pixel, Google se moque fréquemment des lacunes d’Apple… Et ici, plus particulièrement, de son retard à l’allumage concernant le passage – forcé, merci l’Union Européenne – au port de chargement type USB-C, déjà une norme commune depuis des années parmi la communauté Android.



En effet, des rumeurs laissent penser que l’iPhone 15, dont la sortie est prévue pour le 12 septembre 2023, se mettra (enfin) à la page niveau connectique. Ce qui ne l’empêchera pas de rester insuffisant sur d’autres paramètres, tel est le message de cette campagne.s De quoi souligner les lacunes du “flagship” d’Apple, tout en mettant en avant le Pixel 7 Pro de Google dans une continuation de la série Best Phones Forever de la marque.