Back Market se lance dans le recyclage des sextoys avec Passage du Désir

Pour une Saint-Valentin plus responsable.

Pour la Saint-Valentin 2025, Back Market et Passage du Désir s’associent pour une initiative inédite en France : le premier programme de recyclage des sextoys. Du 10 au 14 février, les consommateurs pourront rapporter leurs jouets intimes hors d’usage en magasin ou en ligne afin qu’ils soient recyclés. En échange, une réduction de 5 à 10 € leur sera offerte sur un prochain achat. Une campagne qui vise à sensibiliser à la gestion des déchets électroniques, alors que 70 % des Français avouent ne pas savoir quoi faire de leurs sextoys en fin de vie. 40 % de ces objets finissent oubliés dans les tiroirs et 35% sont jetés à la poubelle.

Derrière cette initiative, un constat surprenant : si plus de trois Français sur dix ont déjà remplacé un sextoy, près de 90 % n’ont jamais envisagé de le recycler. Une situation qui rappelle celle du marché du reconditionné, où de nombreux appareils électroniques restent inutilisés alors qu’ils pourraient être réemployés. “Chez Back Market, nous sommes convaincus que chaque objet mérite une seconde vie, qu’il s’agisse d’un smartphone ou d’un sextoy”, souligne Quentin Vandegucht, directeur marketing France de Back Market.

Cette opération illustre une évolution des mentalités. Selon une étude menée par Back Market, six Français sur dix se disent prêts à adopter un service de reprise pour leurs sextoys. Entre envie de nouveauté et obsolescence, ces objets ont une durée de vie limitée, mais pourraient bien connaître un avenir plus responsable.