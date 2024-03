Quand les grands auteurs et les grands rappeurs fusionnent leurs punchlines

Le rap en (h)auteur.

Le rap, c’est un peu de la poésie moderne. Voilà une affirmation qui fera tousser plus d’un boomer. Mais force est de constater, qu’à chaque classement des streams, il n’y a pas photo : le rap, le hip-hop et ce que l’on nomme les “musiques urbaines” a tout balayé sur son passage ou presque. “Tout le monde voulait tuer le rock, Le vrai combat a toujours été là, d’ailleurs pas ailleurs, pour le hip-hop” chantait NTM en 1998.

Gregory Ferembach, CR et DA indépendant (l’homme derrière la série d’interview C’est qui les créas ainsi que des podcasts) mais aussi passionné de rap, a dévoilé la semaine dernière la suite d’une série d’affiches (presque) toujours poétiques mêlant citations de rap et extraits de grands classiques de la littérature. De quoi montrer que même les mots qui proviennent d’univers parfois très différents peuvent faire bon ménage… et surtout, que la littérature en sera toujours une, quelle que soit sa forme.

Notre petit plaisir à nous, avec cette campagne, c’est de deviner la citation d’origine sans jeter un coup d’œil à son auteur. Alors, vous en avez combien ?

Et surtout, pouvez-vous imaginer vos propres affiches sur ce concept ? Allez, on ouvre le bal : Sous le pont Mirabeau coule la scène, je prends tes peines j’en fais les miennes. Bon, le premier, c’est facile, c’est Apollinaire et Le Pont Mirabeau. Le deuxième est moins connu, on vous le disait bien qu’il y avait des perles dans le rap français ! En l’occurrence, c’est Azure avec son titre Richmen.

Créatifs et beatmakers, à vos stylos !