La cartographie 2024 des agences de publicité françaises

Stratégie à bâbord et créativité à tribord.

Si vous vous demandez quelles sont les plus grandes agences de publicité parisiennes, alors Gregory Ferembach est l’homme qu’il vous faut. Pour la quatrième fois, ce créatif freelance propose sur son site C’est qui les créas ? une carte des agences de publicité. Celle-ci est inévitablement non exhaustive, mais permet tout de même de se rendre compte des forces en présence dans ce secteur si particulier. Les agences notamment sélectionnées sont celles que l’on retrouve dans des prix créatifs et les plus recherchées, les plus connues.

Réparties sur des îles, dans l’océan de la publicité, ces agences sont regroupées d’une part par holding, et d’autre part par taille.

Gregory constate plusieurs évolutions en comparaison de sa dernière carte datant de 2020. Durant les 4 années qui ont passé, les choses ont, elles aussi, bougé.

En premier lieu, des agences ont fermé leurs portes ou ont discrètement quitté la scène publicitaire :

– CLM BBDO

– Braaxe

– Famous Grey

D’autres ont fusionné :

– Wunderman Thomson et VMLY&R sont devenues VML

– Brand Station et Change

– M&C Saatchi GAD et Australie.GAD

– Gyro et Isobar sont devenues Dentsu Creative

Certaines ont changé de nom :

– Rosapark devient Rosa Paris

– W&Cie devient W Conran Design

Deux agences se sont émancipées :

– BELLE prend son envol et part de Babel

– Lola Mullenlowe devient LIBRE Mullenlowe

Enfin, quelques agences ont été rachetées :

– Dare.Win devient Media.Monks Paris

– WNP fait partie du réseau Anomaly depuis so nrachat (groupe Stagwell)

Brainsonic fait désormais partie du groupe Dékuple. Nous l’aurions plutôt vue dans “représente un réseau”. Tout comme comme Orès qui a rejoint le groupe EDG (European Digital Group). Enfin, Change a une alliance avec le réseau FCB tout en conservant son indépendance. Reste à savoir si elle devrait être indiquée comme “représente un réseau” sur la carte.

Les cartes de ce cher Gregory Ferembach sont un très bon moyen de voir l’évolution des agences au fil du temps. En attendant la prochaine, vous pouvez retrouver celles de 2013, 2017 et 2020.

Et pour une tout autre cartographie des agences, nous vous recommandons Scan Book !