Spotify fête ses 15 ans en France en révélant des données étonnantes

Kool Shen annonçait en 1998 vouloir "tuer" le rock. En 2023, c'est fait.

2008-2023. Spotify fête aujourd’hui ses 15 ans dans notre beau pays. L’occasion pour le géant du streaming musical de revenir sur les transformations majeures dans le paysage audio français, avec des classements et quelques datas dont la marque vert fluo a le secret.

Fondé en 2006 par les Suédois Daniel Ek et Martin Lorentzon, Spotify est présent dans 180 pays et totalise 550 millions d’utilisateurs, dont 220 millions en version payante. Avec l’avènement du streaming, la plateforme a brisé les barrières géographiques et linguistiques pour les créateurs audio. Selon le rapport « Loud & Clear » de Spotify France publié cette année, les artistes français ont généré environ 225 millions d’euros en 2022.

Quand le coq devient punchliner et roi de l’export

Depuis son arrivée en 2008, le nombre d’artistes français sur Spotify a augmenté de 2 215%. Actuellement, 9 des 10 artistes les plus écoutés en France sont des locaux. 52 des 100 chansons les plus écoutées en France cette année sont d’artistes français, contre aucune en 2008.

Comment expliquer une telle croissance ? La pop et le rock anglo-saxons, dominants en France en 2008, ont été balayés par le rap et le hip-hop. Il y a 15 ans, « Womanizer » de Britney Spears et « Viva La Vida » de Coldplay étaient en tête des streams. En revanche, dès 2016, le hip-hop s’impose comme le genre le plus écouté par les oreilles de l’Hexagone. « One Dance » de Drake devient la chanson phare. Et JuL, PNL et Nekfeu s’emparent des trois premières places des artistes les plus écoutés, inaugurant l’ère ultrastreamée du rap français sur la plateforme.

L’exportation de la musique française connaît également un essor significatif. Un tiers des streams d’artistes français proviennent de l’étranger, avec en tête la musique électronique de David Guetta, de DJ Snake, des Daft Punk, puis les punchlines de JuL et de Ninho. Tant pis pour Mariah Carey !

Spotify révèle par ailleurs les 5 podcasts les plus écoutés en France depuis le lancement de la fonctionnalité. L’actualité truste le podium – l’AFP, Brut. (exclusivité Spotify), Le Monde. En embuscade, la culture générale de Choses à savoir et le Canapé six places de Léna Situations.

Rendez-vous en 2038 pour de nouvelles données clés !