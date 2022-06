Les 10 publicités les plus vues sur YouTube

Et l’émergence de 3 nouveaux genres créatifs.

À l’occasion du festival des Cannes Lions 2022 (dont nous assurons la couverture depuis la Croisette), Google a dévoilé son rapport annuel YouTube Culture & Trends. Celui-ci comprend un rapport nous éclairant sur les nouvelles tendances YouTube, suivi du palmarès mondial des publicités 2021 les plus vues, en terminant sur une boîte à outils marketing inclusive enrichie de nouveautés.

Dans cet article, nous allons surtout nous intéresser au classement des publicités les plus regardées dans le monde sur YouTube. Mais aussi, sur les raisons de leur succès, puis sur l’émergence de trois nouveaux genres créatifs !

Les 10 publicités les plus regardées sur YouTube

Ce classement est composé des 10 vidéos publicitaires les plus populaires dans le monde entre juin 2021 et mai 2022. Il a été déterminé en fonction du nombre de vues organiques et payantes, le temps de visionnage et la rétention d’audience.

1. Samsung (Corée du Sud) – Galaxy Unpacked August 2021: Official Trailer

2. MySwitzerland (Suisse) – Personne ne vole la vedette au Grand Tour de Suisse

3. OMEGA (Suisse) – Timekeeping and tradition: OMEGA meets Japan

4. Amazon (Etats-Unis) – Amazon’s Big Game Commercial: Mind Reader

5. Netflix (Etats-Unis) – Squid Game | Official Trailer

6. Turkish Airlines (Turquie) – Pangea | Official Film

7. Nissan USA (Etats-Unis)– Nissan Presents: Thrill Driver

8. Apple (Etats-Unis) – Escape from the Office | Apple at Work

9. Imagine your Korea (Corée) – Vibrez au rythme de la Corée – SEOUL2

10. Chevrolet (Etats-Unis) – he First-Ever All-Electric Chevy Silverado – New Generation (The Sopranos)

Qu’est-ce qui explique le succès de ces publicités ?

L’intervention de célébrités est évidemment un facteur de visibilité. D’autant plus lorsqu’il s’agit de stars hollywoodiennes (Anne Hathaway, Scarlett Johansson, Morgan Freeman…).

La promotion de séries à succès connaît également une ascension fulgurante. C’est notamment le cas de la série déjà culte Squid Game, qui comptabilise actuellement le meilleur taux de démarrage sur Netflix avec un total de 111 millions de vues en… 1 mois.

La musique peut également contribuer au succès d’un spot, et les constructeurs automobiles le savent bien. Ici, Nissan accélère sur du Ray Charles, Imagine your Korea propose un spot au son d’une version hip-hop d’Arirang, Chevrolet voyage avec Alabama 3 et Omega s’entraîne sur Imagine Dragons.

Enfin, des marques ont pu jouer sur le retour à la vie normal – au bureau entre autres – après de rudes années sous restrictions. C’est ce qu’à fait Apple, en comptabilisant par ailleurs le plus grand nombre de likes pour sa publicité, Escape from the Office.

L’émergence de 3 nouveaux genres créatifs

1. La créativité communautaire

Selon le rapport, 61 % de la Gen Z se décrivent comme des vrais ou des super fans d’une personnalité ou de quelque chose. C’est la raison pour laquelle émerge la créativité communautaire, qui permet aux communautés en ligne de partager des centres d’intérêts communs, produisant ensemble leur propre culture.

2. La créativité multi-formats

Toujours selon ce même rapport, 63 % de la Gen Z aurait suivi un ou plusieurs comptes de memes au cours des 12 derniers mois. La diffusion de nouveaux concepts – et sur différents supports numériques – est très en vogue (si la fluidité des publications va avec).

3. La créativité réactive

Enfin, 83 % de la Gen Z utilisent YouTube pour regarder des contenus apaisants qui les aident à se relaxer. Faute de période anxiogène, les utilisateurs se laissent porter par des contenus hautement esthétiques et trouvent des moments d’apaisement grâce à du contenu doux, mais aussi terrifiant.