Voici pourquoi Anne Hathaway regrette d’avoir fait du parkour en Suisse avec Roger Federer

Meryl a refusé, alors ils ont pris Anne.

Après que De Niro a remballé Roger Federer dans un spot « No drama », Suisse Tourisme est de retour avec le joueur de tennis dans un second volet au côté de l’actrice Anne Hathaway. Une campagne qui vise à promouvoir le Grand Tour de Suisse : un itinéraire pour les adeptes de road trips, qui comprend un parcours de 1 600 km à travers 12 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, 22 lacs et autres splendides cols alpins. Bref, de quoi en mettre plein la vue.

Dans une autre vie, Anne Hathaway et Roger Federer ont tourné un film dans les contrées transalpines. D’ailleurs, le travail du réalisateur n’était pas vraiment à la hauteur des attentes d’Anne. Et pour cause : leur présence avec Federer est pour le moins floue, voire inexistante, bien qu’ils sont censés en être les personnages principaux. La nature a comme qui dirait pris le dessus, et leur a volé la vedette.

Après De Niro, Federer troque de nouveau sa raquette et se plie à l’exercice du jeu d’acteur avec une artiste oscarisée, ce qui peut être un tantinet déstabilisant. Il s’est d’ailleurs confié à The Stable : « Ce fut un privilège absolu de passer du temps avec une super star mondiale comme Anne Hathaway. J’étais nerveux à propos de son haut niveau d’acteur. Mais elle m’a donné beaucoup de conseils et n’aurait pas pu être plus gentille. Elle a été très utile et très patiente avec mes talents d’acteur. »

Dans la continuité de la campagne de 2021, Suisse Tourisme et son agence Wirz tentent toujours plus d’attirer l’attention des touristes internationaux avec un nouveau spot parodique. Le duo agence-annonceur va-t-il continuer sa saga, et inclure un troisième volet au côté d’une autre star du cinéma – hollywoodienne du moins ? Réponse dans un an.