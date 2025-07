Goodeed rassemble plus de 80 professionnels pour agir face à la crise associative

Un workshop publicitaire et solidaire.

Le 27 juin 2025, plus de 80 professionnels du secteur de la communication, des médias et de l’économie sociale et solidaire (ESS) se sont retrouvés à la Climate House à Paris, à l’initiative de Goodeed, pionnier de la publicité à impact. Cette rencontre avait pour but de répondre collectivement à la crise majeure qui touche aujourd’hui les associations et ONG françaises. Face à une baisse de 42 % de l’aide humanitaire internationale, des restrictions budgétaires et une chute des dons, des millions de personnes vulnérables voient les soutiens se réduire drastiquement. Parmi les acteurs présents : agences comme Publicis, BETC, TBWA, Havas, régies médias telles que TF1 PUB ou FranceTV et plusieurs ONG, dont Handicap International.

Cette matinée de travail collaboratif s’est articulée autour de témoignages, d’ateliers thématiques et d’un dialogue inédit entre communicants et acteurs associatifs, afin de faire émerger des leviers concrets et mobilisables immédiatement. Xavier du Crest, président France de Handicap International, a souligné l’enjeu majeur en questionnant : « Et si le monde de la communication et des médias devenait l’un des derniers remparts face au cynisme, aux tendances de l’obscurantisme, la dislocation des liens sociaux et de la solidarité ? » Les échanges ont donné lieu à plusieurs engagements tangibles, parmi lesquels la réalisation d’une campagne vidéo nationale diffusée gratuitement par une régie télé, la création d’un outil de mise en relation entre marques et ONG, ou encore une meilleure intégration des causes solidaires dans les communications d’entreprises.

Au-delà de ces actions, Goodeed a annoncé la publication d’un manifeste qui marque le début d’un partenariat durable entre agences, médias, annonceurs et associations. Ce collectif entend structurer ses initiatives, mutualiser ressources et expertises, et piloter un tableau de bord collaboratif dès la rentrée pour suivre les engagements et valoriser les projets solidaires. Vincent Touboul Flachaire, fondateur de Goodeed, insiste : « Le secteur de la communication influence des millions de personnes chaque jour : utilisons cette arme de diffusion massive pour lancer un appel à la solidarité. C’est urgent. » Une démarche qui vise à pérenniser la mobilisation face à l’urgence sociale.