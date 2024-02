Les 4 nouvelles startups martech accompagnées par l’Union des marques avec Start-up your brand  

Déjà la 13ᵉ édition !

Start-up your brand, lancé en 2018 avec le soutien du groupe Figaro s’est donné pour mission d’accompagner les startups du marché Martech, afin de répondre aux défis et aux besoins rencontrés par les marques. 77 startups ont été sélectionnées depuis le lancement du programme, par l’Union des marques. Parmi les startups accompagnées par le passé, des entreprises telles qu’IMPACT+, Goodeed, Adot ou ViewPay ont déjà laissé leur empreinte sur le marché.

Pendant une période de six mois, les startups sélectionnées sont plongées dans un environnement d’apprentissage, travaillant sur quatre thématiques importantes : la proposition marketing, les contextes réglementaire et éthique, le networking et l’augmentation de la visibilité auprès des annonceurs.

En ce début 2024, la 13ᵉ édition de Start-up your brand s’annonce prometteuse. Les technologies innovantes, la connaissance des besoins des consommateurs et le marketing durable sont au cœur des propositions des startups lauréates, tentant d’apporter des solutions intelligentes et avant-gardistes aux défis actuels des marques.

Voici les membres de cette toute nouvelle promotion :

Bcovery se distingue en tant que greentech indépendante, visant à réduire l’empreinte carbone des plans médias tout en améliorant la performance des campagnes publicitaires.

Digital Value Insight permet aux marques d’analyser et de comprendre les intentions des consommateurs à travers une approche innovante de la data science et de l’intelligence artificielle sur le marché en ligne.

Sirdata propose une solution pour aider les annonceurs à reprendre le contrôle de leurs données web tout en répondant aux préoccupations croissantes en matière de confidentialité.

Spyne offre une plateforme basée sur l’intelligence artificielle pour améliorer la productivité et les performances des équipes média, ouvrant la voie à une collaboration plus fluide et efficace.

Des structures à haut potentiel qui, à n’en pas douter, se retrouveront dans notre rubrique .mark&tech à l’avenir.