Capri-Sun réduit le sucre mais fait monter la température

Un spot des plus juteux.

Capri-Sun a décidé de réduire le taux de sucre de ses boissons, mais cela, les enfants ne sont pas obligés de le savoir. C’est plutôt aux parents que la marque de jus préférée des rappeurs français a voulu s’adresser. Pour éloigner les enfants de ses publicités, Capri-Sun a joué sur un insight gênant que l’on a tous vécu au moins une fois : voir passer une publicité (ou une scène de film érotique) à côté de ses parents. Vous faisiez comme si de rien n’était et comptiez les secondes avant la fin de la scène ? Vous n’étiez pas seuls.

Aux côtés de l’agence américaine Goodby Silverstein & Partners, Capri-Sun a tourné une romance pour adulte satirique inspirée des couvertures de romans d’amour les plus clichés que vous puissiez imaginer. Il ne manquait plus qu’un petit extrait de Marvin Gaye.

Sacré Juicio – il nous rappelle d’ailleurs quelqu’un. Bon, au moins il ne s’est pas adonné à un strip-tease comme Action Man. Cette campagne « Your Kids Will Never Know » (vos enfants ne sauront jamais, en français) est évidemment à prendre au second – voire millième – degré. En espérant que cette vidéo d’un bellâtre aux cheveux soyeux et à la chemise ridiculement ouverte ait pu vous réchauffer un peu en cette matinée frisquette.