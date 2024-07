Capri-Sun donne la voix à ses haters et remporte le Top 5 Scan Book de juin

Le Capri-Seum ? La marque le boit à la paille.

Si on vous parle d’une marque qui vous a déçue par un produit ou une campagne, y en a-t-il une qui vous vient à l’esprit ? Si c’est le cas, sachez que vos critiques ont en fait le potentiel d’être utiles à cette marque. Et, qui sait, peut-être changerez-vous d’avis aussi ? En tout cas, c’est le pari qu’a fait Capri-Sun et son agence Dentsu Creative dans cette campagne qui s’est hissée sans grande difficulté à la première place du Top 5 Scan Book de juin.

Les détracteurs de la marque lui reprochent ses nouvelles pailles : celles-ci, en carton et donc moins polluantes, ne seraient pas aussi efficaces que les précédentes, en plastique. Elles ne parviendraient pas à percer l’opercule de la boisson… Ce changement laisse certains consommateurs insatisfaits, et ces derniers expriment leur frustration sur les réseaux sociaux. Capri-Sun décide de créer de nouvelles pailles en papier plus solides, en ayant toujours en tête l’impact écologique. Pour prouver leur efficacité et leur capacité à percer la poche, la marque confronte ses détracteurs, en collaboration avec le créateur de contenu TikTok @Nico_là. Celui-ci part à la rencontre de consommateurs insatisfaits et leur lance un défi : tester la nouvelle paille. S’ils en sont pleinement satisfaits, ils auront l’opportunité de devenir les ambassadeurs de la marque et prêteront leur image à la nouvelle paille.

@nico_tine84 Collaboration commerciale* La team on est allé recadrer un hater de caprisun 🤝🏻 je pense qu’il a compris la leçon (avis /10 du crâne chauve ?) #caprisun #capriseum ♬ son original – Nico_là

Après le succès de la première collaboration, la marque et son agence ne se sont pas arrêtés là : le duo a fait appel cette fois avec @noah_sgds, afin de prouver l’efficacité de cette paille.

La campagne, qui a démarré le 24 avril, s’est poursuivie jusqu’au 26 mai. A l’issue des contenus créés avec @Nico-là, trois nouvelles vidéos TikTok sont réalisées avec les ambassadeurs fraîchement recrutés, et sont amplifiées par iProspect, agence média du groupe dentsu.