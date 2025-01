Cheetos lance une police dessinée par “l’autre main”

Quand le snacking inspire le design.

Cheetos, la célèbre marque de snacks au fromage, pousse encore plus loin l’art de célébrer son iconique résidu de poudre orange, le Cheetle. Pour l’occasion, la marque dévoile “The Other Hand Font”, une police d’écriture volontairement maladroite, créée avec la main non dominante. Une idée originale qui s’inscrit dans la campagne “The Other Hand”, célébrant la réalité cocasse des fans de Cheetos : une main recouverte de Cheetle, l’autre tentant de mener les activités quotidiennes.

Conçue par Goodby Silverstein & Partners, l’agence derrière certaines des campagnes publicitaires les plus marquantes de Cheetos, cette police a été imaginée avec une touche d’autodérision. Rich Silverstein, cofondateur de l’agence et légende de la publicité, a lui-même participé au projet, en utilisant uniquement sa main non dominante. Le résultat ? Une typographie qui mêle maladresse et créativité.

La police, disponible gratuitement sur Cheetos.com, peut être utilisée pour des projets personnels ou professionnels. Pour aller plus loin, Cheetos propose également une extension pour navigateur Google Chrome, qui remplace toutes les polices d’un site web par The Other Hand Font.

Dans le cadre de cette initiative, Cheetos invite ses fans à partager leurs utilisations les plus insolites de la police en taguant @Cheetos sur les réseaux sociaux. Les créations les plus originales seront récompensées par un sac de Cheetos en édition limitée, arborant The Other Hand Font et une illustration décalée de Chester Cheetah sur un skateboard. Une manière astucieuse de renforcer l’engagement communautaire autour de la campagne.

Lancée à l’occasion de la Journée nationale de l’écriture manuscrite (le 23 janvier), cette initiative illustre une tendance grandissante des marques à embrasser leurs imperfections.

The Other Hand Font n’est pas qu’une blague, c’est une extension de l’univers espiègle de Cheetos. En jouant avec l’idée d’imperfection, la marque invite ses consommateurs à ne pas se prendre au sérieux, tout en célébrant leur passion pour le snacking. Alors, pourquoi rester dans la sobriété d’un Times New Roman quand on peut signer ses emails avec une touche de Cheetle ?