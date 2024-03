IA vs enfants : qui aura l’imagination la plus débordante ?

KI-magination.

À une époque où l’intelligence artificielle semble repousser sans cesse ses propres limites, la marque alimentaire Dunkables vient de prouver que rien ne peut éclipser l’imagination débordante des enfants. Une véritable leçon pour la technologie de pointe, qui confirme d’ailleurs cette théorie.

Grâce à la campagne menée par l’agence Goodby Silverstein & Partners, les enfants ont été invités à donner libre cours à leur imagination pour créer des œuvres d’art mettant en scène les snacks Lunchables de Dunkables. Tandis que les enfants voyaient au-delà des simples ingrédients, laissant libre cours à leur imagination débordante, l’IA semblait quant à elle bien moins inspirée.

La marque poursuit sur sa lancée en lançant le tout premier poste de chef de l’imagination de Dunkables, à travers un concours aux États-Unis. Ce concours invite tous les petits artistes âgés de 5 à 13 ans à laisser libre cours à leur créativité en soumettant une œuvre d’art sur le thème : « Imaginez un bâton de mozzarella ou une torsade de bretzel comme quelque chose de fantastique« . Le gagnant qui sera sélectionné pour sa pertinence par rapport au thème, sa créativité et son originalité, aura la chance de vivre une expérience exceptionnelle : un voyage à Chicago pour découvrir le siège de la marque, un an de produits Dunkables, 1500$ d’argent de poche et bien d’autres dotations.

Pour ceux qui ont encore du mal à croire que des enfants peuvent être plus doués qu’une intelligence artificielle, une exposition d’œuvres d’art a été organisée à côté de grands musées à Austin, au Texas. Ces expositions mettent en lumière les réalisations sur le thème des Dunkables créées par les enfants.