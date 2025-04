VML et GroupM, nouveaux partenaires certifiés de TikTok Shop

Pour booster le social commerce.

Les agences VML et GroupM, toutes deux filiales de la holding WPP, deviennent officiellement “TikTok Shop Partners”. Les deux entités font partie des premières agences en France certifiées TikTok Shop, en compagnie de l’agence pureplayer Neads ou encore de la plateforme d’affiliation Affilae.

À travers cette alliance, VML apporte son expertise créative et sa connaissance de la creator economy, tandis que GroupM met à profit ses capacités d’achat média et d’optimisation des performances. De quoi, selon WPP, créer une solution complète couvrant tous les leviers de TikTok Shop : définition de stratégie, gestion de boutique, production de contenus, campagnes publicitaires, et analyse de la performance.

Les deux agences annoncent également la création d’un studio de live-stream dédié à TikTok Shop. Ce nouvel espace devrait permettre aux marques et aux créateurs de se lancer dans le live shopping en bénéficiant d’un accompagnement technique et créatif.

« TikTok Shop représente une opportunité incroyable pour les marques de se connecter avec de nouveaux consommateurs et de stimuler leurs ventes. », commente Alexandre Murat, partner omnicommerce chez VML. Alexandra Chabanne, CEO de GroupM, souligne quant à elle que “le social commerce est une tendance incontournable”, saluant la complémentarité entre les expertises des deux agences.