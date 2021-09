Facebook dévoile ses lunettes intelligentes, les Ray-Ban Stories

Sans les mains !

Elles sont enfin là. Un an après leur annonce, 8 ans après l’échec des Google Glass et l’accueil mitigé des Spectacles de Snapchat, Facebook dévoile ses lunettes connectées en partenariat avec la marque Ray-Ban, comme le nom de ces nouvelles montures l’indique : Ray-Ban Stories. Une association qui rassurera sans doute les plus sceptiques quant à l’allure de ces solaires nouvelle génération, Ray-Ban est un créateur de classiques incontournables et intemporels.

Facebook glasses are HERE and they ARE REAL. An unboxing by @boztank. pic.twitter.com/9y4jfE8nIm — Product Hunt 😸  (@ProductHunt) September 9, 2021

Ces lunettes intelligentes offre la possibilité à toute personne de « capturer, partager et écouter leurs moments les plus authentiques » sans tenir leur téléphone en main. Plusieurs modèles sont disponibles parmi les plus emblématiques de Ray-Ban, les Wayfarer, Round et Meteor, en noir brillant et mat, olive, bleu et marron pour 299$ (253€ environ) depuis le 9 septembre.

Chaque paire permettra de prendre des photos et des vidéos depuis l’appareil intégré à l’avant de la monture, mais aussi d’écouter de la musique, des podcasts et tout autre média depuis les applications de son téléphone, et de passer des appels en main libre. Pour utiliser les différentes fonctionnalités des Ray-Ban Stories, il suffira de simples tapotements ou d’utiliser la commande vocale pour interpeller l’assistant Facebook intégré aux lunettes : « Hey Facebook, déclenche la caméra ! »

Évidemment, ces lunettes intelligentes s’accompagnent de leur propre application, Facebook View, permettant à leur détenteur.trice de télécharger, modifier, partager du contenu capturé par les lunettes vers diverses applications comme TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, etc.

Alors que le dernier leak Facebook qui a vu 533 millions de numéros de téléphone, dont 20 millions français, et bien d’autres données de comptes Facebook (nom complet, adresse, date de naissance, etc.), être dispersés dans la nature (c’est-à-dire accessibles librement et gratuitement sur un forum de hacking), Mark Zuckerberg a voulu rassurer quant à la sécurité de ce nouvel objet intelligent, l’IoT (Internet of things ou internet des objets en VF) étant déjà réputée difficile…

Le patron de Facebook a ainsi précisé que ces lunettes intégraient un certain nombre de fonctions de sécurité comme le cryptage des données, la lumière qui s’allume lorsque la caméra enregistre, et les microphones ne peuvent rien enregistrer lorsque les lunettes sont éteintes.

« Les Ray-Ban Stories sont une étape importante vers un avenir où les téléphones ne sont plus un élément central de nos vies », a déclaré Mark Zuckerberg. « Vous n’aurez pas à choisir entre interagir avec l’appareil ou interagir avec le monde qui vous entoure. »

Le progrès on vous dit.