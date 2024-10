Les lunettes Ray-Ban Meta se mettent à la reconnaissance faciale grâce à ce hack

Le shazam des gens est arrivé.

Deux étudiants de Harvard ont couplé une paire de lunettes connectée Ray-Ban Meta avec un service de reconnaissance faciale nommé Pimeyes, démontrant ainsi la possibilité de collecter instantanément des informations personnelles sur le moindre passant, et cela, à son insu.

Baptisée I-XRAY, cette démo ne fait qu’assembler légalement des technologies déjà disponibles sur le marché. Techniquement, AnhPhu Nguyen et Caine Ardayfio, les deux étudiants de Harvard, se sont servis de la capacité de streaming des lunettes Ray-Ban Meta pour diffuser un stream en direct sur Instagram. Un programme de computer vision (une branche de l’IA spécialisée dans la reconnaissance visuelle) surveille ce live vidéo et reconnait alors des visages. Ces photos sont ensuite envoyées vers des bases de données publiques pour trouver des noms, adresses, numéros de téléphone et même des proches. Ces informations sont ensuite renvoyées sur une application mobile permettant à nos deux étudiants de reconnaitre n’importe qui.

Inquiétant, n’est-ce pas ? Aussi aisé à mettre en place, un tel dispositif pourrait servir pour du vol, du harcèlement ou tout autre délit. Le duo de petits génies vous propose de contrer cela en demandant au drôle de service qu’est PimEyes de bloquer votre photo de toute reconnaissance faciale en ligne. Voici comment « opt-out » cette menace d’un nouveau genre pour notre vie privée.