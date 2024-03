Meta va booster ses recommandations vidéo grâce à l’IA 

La Meta-morphose de l'écosystème vidéo.

Tom Alison, head of Facebook, a dévoilé mercredi lors de la conférence technologique de Morgan Stanley à San Francisco, que Meta était en train de développer un modèle d’IA colossal destiné à dynamiser l’intégralité de son écosystème vidéo. Cet écosystème comprend les Reels, des vidéos similaires à celles que l’on retrouve sur la plateforme TikTok mais aussi des vidéos plus traditionnelles et longues. D’après CNBC, Meta souhaiterait consolider ces éléments vidéos en un seul et même modèle d’IA.

Ce projet s’organise autour d’une feuille de route qui s’étend jusqu’en 2026. Cela témoigne de l’engagement de Meta envers l’intelligence artificielle, avec des investissements massifs dans les unités de traitement Nvidia (processeurs GPU), jouant un rôle important dans le développement de ses IA. Le saut technologique se trouve dans la phase 2, où Meta a développé un modèle géant unifiant les produits de la plateforme. Des tests réalisés sur les Reels ont montré certaines améliorations, avec une augmentation de 8 à 10% du temps passé sur l’application Facebook.

Tom Alison aurait précisé que Meta se trouve désormais dans la phase 3 de ce projet, avec pour objectif de valider cette technologie et de l’appliquer à l’ensemble de son écosystème vidéo. Cette approche d’unification promet des recommandations plus attrayantes et pertinentes, avec une réactivité augmentée.

Alison conclut en soulignant que Meta dispose d’une réserve importante de GPU pour soutenir ses modèles d’IA, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de l’interaction homme-machine au sein de son écosystème numérique. Pour toujours plus de scroll infini et de clics sur les publicités, cela va de soi.