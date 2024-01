Les 500 marques les plus puissantes au monde en 2024 selon Brand Finance

Croquer la concurrence à pleines dents.

Brand Finance vient de dévoiler les 500 marques les plus puissantes au monde en 2024. Ce classement se calcule en fonction de la fidélisation client, du Net Promoter Score pour mesurer la satisfaction client, de la réputation et de l’image de la marque.

Cette année, c’est Apple (+74 %) qui passe en tête du classement, détrônant Amazon (+3 %) qui se retrouve seulement à la 4ᵉ place, derrière Microsoft (+78 %) et Google (+19 %). Avec une part de valeur de 71 %, Apple domine le marché des smartphones grâce à l’augmentation de la valeur de sa marque et la diversification de ses services.

Les deux réseaux sociaux TikTok et Facebook ont eux aussi monté dans le classement et sont dorénavant au coude à coude. TikTok (+28 %) garde tout de même son avancée de 2023 en se étant à la 7ᵉ place et gagnant le rôle de meilleur réseau social. Facebook (+28 %) se trouve quant à lui à la 9ᵉ place.

Mais la grande surprise de ce classement : le déclin de Tesla (-12%), passant du top 10 à la 18ᵉ place. Brand Finance explique que cette baisse serait dû à un affaiblissement de sa réputation, à cause de l’association entre le dirigeant controversé Elon Musk et la marque. BYD se place, quant à elle, leader du marché des véhicules électriques, dépassant ainsi « l’indétrônable » Tesla.

Les États-Unis ne perdent pas le nord et gardent les places sur le podium depuis 2015. Mais qu’en est-il de la France ?

La France se fraye un chemin petit à petit dans le classement avec Louis Vuitton se situant en 52ᵉ position et se plaçant en tant que marque française la plus valorisée. Derrière elle, se retrouvent Chanel en 73ᵉ, Orange en 94ᵉ, TotalEnergies en 114ᵉ et Hermès en 117ᵉ. Le secteur de la mode et du luxe est en croissance, mais c’est la big tech américaine qui fonctionne le mieux. La suite du classement est à découvrir sur le site de Brand Finance.